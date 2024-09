Una nuova love story potrebbe vedere la luce nelle prossime puntate La Promessa. I protagonisti di una nuova storia d’amore potrebbero essere Vera e Lope, che nei prossimi episodi della soap spagnola di Canale 5 appariranno sempre più vicini. Tuttavia potrebbe esserci qualcosa nel passato della nuova domestica che potrebbe rivelarsi molto importante.

La Promessa, trame spagnole: un mistero aleggia su Vera

Fin dalle sue prime ore di lavoro a La Promessa, Vera Gonzalez riuscirà a conquistare Cruz per il suo atteggiamento garbato. La giovane donna dimostrerà di conoscere alla perfezione tutte le regole del bon-ton, come ad esempio versare il tè nella maniera giusta o semplicemente poggiare le posate correttamente sul tavolo.

Nonostante le apparenze però, la domestica sarà tutt’altro che perfetta, e ben presto scopriremo che non avrà idea di come si stirino i vestiti, né di come fare per pelare una patata. Queste contraddizioni non sfuggiranno agli occhi attenti della servitù, che inizierà a chiedersi chi sia veramente la giovane donna che avrà preso il posto di Maria.

A notare le contraddizioni saranno in particolare Lope, Candela e Simona, tuttavia le due donne non daranno troppo peso alla cosa, visto che Vera sembrerà essere riuscita a riportare il sorriso sul volto di Lope.

Vera e Lope sempre più vicini nelle prossime puntate La Promessa

Ben presto l’interesse di Vera per Lope apparirà fin troppo evidente, visto che la giovane chiederà a Jana se è vero che il ragazzo abbia ormai davvero dimenticato Maria, come dicono tutti.

Dopo aver scoperto che Vera proverà dei sentimenti per Lope, tutta la servitù si rallegrerà alla notizia che i due trascorreranno un po’ di tempo insieme in un picnic lontano da occhi indiscreti.

Nel corso della scampagnata affioreranno altre stranezze di Vera. La ragazza finirà infatti per versarsi addosso il vino contenuto all’interno di una borraccia, dimostrando di non aver mai bevuto da quella “strana” bottiglia. Il contenuto le macchierà la camicetta, e Lope sarà costretto a rimanere in canottiera per darle la sua. Ma non potrà fare a meno di chiedersi cosa nasconda veramente la giovane e quale sia il motivo dei suoi strani comportamenti.

La Promessa, spoiler spagnoli: altri “dettagli” alimentano il segreto di Vera

Non dimentichiamo che – poco prima del picnic – sarà emerso un inquietante dettaglio sul passato di Vera. Nella soffitta in cui viveva la donna verrà ritrovata una valigia contenente una quantità ingente di denaro.

Per quale motivo avrà accettato di lavorare come semplice domestica? Perché starà fuggendo da un padre che ha paragonato ad un vero e proprio mostro, come avrà confessato a Lope fin dal loro primo incontro?