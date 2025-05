Cosa ci riserveranno le prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 17 al 23 maggio? Al centro dei riflettori troveremo una notizia sconvolgente: il sergente Burdina giungerà alla tenuta per informare tutti della morte di Gregorio. Non mancheranno neppure momenti di riflessione per i tanti protagonisti della soap impegnati in vicende sentimentali.

Anticipazioni La Promessa: tensioni tra Curro e Julia

La situazione tra Julia e Curro si da sempre più tesa. Dopo aver scoperto che Julia è in realtà Matilde, la fidanzata del suo amico Paco caduto al fronte, Curro comprende i motivi per cui lei gli serba rancore. La giovane lo ritiene responsabile della morte del ragazzo che amava e lui – da parte sua – è tormentato dal passato e vorrebbe confessarle come sono andate veramente le cose.

Poco dopo la giovane è “vittima” di uno dei tanti errori di Marcelo, che nonostante ci metta tutta la sua buona volontà sembra non riuscire a evitare di sbagliare. Stavolta il suo errore avrebbe potuto rivelarsi fatale per Julia, se non fosse stato per l’intervento tempestivo di Maria.

Alla fine Curro cede e racconta a Julia/Matilde come si sono svolti i fatti: Paco è morto per colpa di una sosta al ruscello, che lui stesso aveva imposto, mettendo anche loro sotto tiro di una vedetta tedesca.

Nel frattempo, le cuoche e Maria riescono a salvare Marcelo dall’ira Petra, dopo che questi ha servito a Curro una torta alle noci rischiando di provocargli una crisi davanti a Julia.

Trame settimanali La Promessa: Vera si sfoga con Lope

I modi gentili e regali ben scelti sembrano consentire alla madre di Vera di conquistare le cuoche, ma non ingannano la giovane. La ragazza finisce per sfogarsi con Lope, e confessargli che ritiene sua madre responsabile delle sue disgrazie al pari del padre.

Vera è delusa e frustrata, e Lope le consiglia di portare pazienza, ma intanto anche lui comincia a interrogarsi sul suo futuro accanto a lei, mentre prende sempre più consapevolezza delle sue origini nobili.

La duchessa De Carril intanto non riesce a incantare proprio tutti: Teresa inizia a notare comportamenti sospetti e ad avere dei dubbi, che presto potrebbero trasformarsi in certezze.

Spoiler La Promessa, il sergente Burdina annuncia “Gregorio è morto”

Il sergente Burdina si presenta alla tenuta con una notizia terribile: Gregorio è morto improvvisamente!

La notizia getta tutti i dipendenti della tenuta nello sconforto, e Romulo si trova a dover gestire la situazione con il sergente, che è arrivato fino a lì con il pretesto di trovare qualcuno che potesse occuparsi dei resti dell’ex maggiordomo.

I dubbi di Jana nelle prossime puntate La Promessa

Il giorno delle nozze tra Jana e Manuel si avvicina, e per i futuri sposi è un periodo decisamente pieno di tensioni. Exposito non può fare a meno di chiedersi cosa potrebbe succedere se padre Samuel scoprisse all’ultimo minuto la vera identità dello sposo: si rifiuterebbe di celebrare le nozze?