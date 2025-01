Cosa accadrà nelle prossime puntate La Promessa? Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna promettono trame ricche di colpi di scena. Stando a quanto riportato dagli spoiler iberici, una nuova avvincente storia prenderà il via nel momento in cui Vera e Teresa troveranno un passaggio segreto nella camera di Cruz: quali segreti nasconderà il misterioso passaggio?

La Promessa, trame spagnole: nuovi colpi di scena a palazzo

Dopo la morte di Jimena, Manuel caccerà via Abel, accusandolo di aver coperto le menzogne della moglie. In seguito il marchesino convolerà a nozze con Jana, e per Cruz e Alonso il matrimonio del figlio con una semplice domestica sarà un boccone davvero amaro da mandare giù. Ma gli sconvolgimenti non finiranno qui, e un nuovo inquietante segreto si farà presto strada.

La misteriosa storyline prenderà il via nel momento in cui Vera e Teresa – intente a pulire la camera di Cruz – noteranno un passaggio segreto. La loro curiosità sarà davvero al culmine, e le due donne decideranno di parlare della loro scoperta con Lope.

Anticipazioni spagnole La Promessa: cosa nasconde il passaggio segreto?

Il cuoco deciderà di introdursi all’interno, per poter scoprire cosa si nasconde in quel passaggio segreto. Lope però dovrà tenere a freno la sua curiosità, visto che il passaggio segreto sarà “custodito” da una porta chiusa a chiave.

Determinato a scoprire cosa nasconde, il cuoco si metterà alla ricerca della chiave, aiutato da Vera e Teresa. I tre ne proveranno molte, ma nessuna di queste riuscirà a sbloccare la serratura. Cosa nasconderà il passaggio segreto, che Cruz protegge con tanta cura? Il mistero si infittirà sempre più, e la curiosità coinvolgerà anche Marcelo, messo al corrente dai colleghi della clamorosa scoperta.

Marcelo apre la misteriosa porta nelle prossime puntate La Promessa

Il lacché riuscirà ad avere un’idea geniale per aprire quella porta senza chiave, e i quattro potranno finalmente esplorare l’interno. Lo spazio nascosto dietro al muro sarà buio, e i domestici dei Lujan saranno al massimo della tensione.

Aiutandosi con delle lanterne si avventureranno in quello spazio angusto e pieno di ragnatele per vedere cosa c’è nascosto all’interno. Troveranno qualche prova dei crimini commessi da Cruz in passato? Per avere una conferma o una smentita su questa ipotesi dovremmo attendere ancora qualche giorno. Gli spoiler spagnoli non rivelano, al momento, cosa nasconda davvero il passaggio segreto. Vi invitiamo a seguirci per scoprirlo insieme a noi.