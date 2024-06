Massima tensione nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler spagnoli rivelano che Pia – dopo aver inscenato la sua morte – si nasconderà in una grotta accudita da Jana. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa, il suicidio di Pia

Nelle prossime puntate della soap iberica assisteremo alla morte di Pia. La domestica verrà ritrovata nella sua camera da letto senza vita, dopo aver assunto una forte dose di veleno. In una lettera scritta poco prima di suicidarsi Pia chiederà a Jana di prendersi cura del piccolo Diego.

Il dolore di tutta la servitù sarà ancor più grande quando Don Alonso vieterà i funerali pubblici di Pia. Se da un lato la sua decisione scaturirà dalla necessità di evitare ulteriori scandali alla villa, dall’altra impedirà a chi le voleva bene di darle l’ultimo saluto.

La Promessa spoiler Spagna: Pia non è morta

Nessuno potrà immaginare che la domestica Pia abbia solo inscenato la sua morte, eppure – a poche puntate da questo evento – assisteremo a un vero e proprio colpo di scena: Pia non è morta e si nasconde in una grotta accudita da Jana.

La nuova trama prenderà il via quando vedremo Jana che – in piena notte – si allontanerà dalla tenuta per recarsi in una grotta, molto simile a quella in cui era stata segregata Maria Fernandez.

Quando la ragazza entrerà all’interno scopriremo che in quel luogo si troverà una persona sdraiata, ma solo quando la ragazza si avvicinerà riusciremo a vedere il suo volto. Si tratterà proprio di Pia!

La domestica avrà solo inscenato il suo suicidio, per sfuggire all’ira di Gregorio, e Jana sarà sua complice del suo piano.

Gregorio “beffato” nelle prossime puntate La Promessa

Il matrimonio con Gregorio aveva segnato l’inizio di un periodo da incubo per la povera Pia, culminato con il tentativo di lui di sbarazzarsi della donna e del bambino che portava in grembo. L’uomo aveva provato ad avvelenarla con la cicuta, e solo l’intuito della domestica le aveva permesso di scoprire l’inganno e mettersi in salvo.

Non ci sarà quindi da stupirsi se il ritorno in città di Gregorio – intenzionato a ricostruire con lei la loro storia d’amore – farà scattare in Pia il desiderio di sfuggirgli. E lo farà grazie a questo stratagemma, messo in atto con la complicità di Jana.

Come si evolveràò questa avvincente storyline? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news su La Promessa. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.