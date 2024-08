Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che – nelle prossime puntate – assisteremo ad alcuni “indizi” che ci porteranno a chiederci se tra Petra e Cruz possa esserci un legame di sangue. Tutto avrà inizio con la morte di Feliciano, un evento tragico che sconvolgerà Petra e farà sprofondare Cruz nella disperazione. La reazione della marchesa dipenderà dal fatto che si sentirà responsabile della sua morte, o ci sarà anche qualcos’altro?

La Promessa spoiler Spagna: la morte di Feliciano, ucciso per errore

Cruz scoprirà che Curro è riuscito a scoprire la verità sulle sue origini. Il ragazzo infatti – grazie a una lettera della madre custodita da Ramona – scoprirà di essere figlio di Alonso. L’atteggiamento del giovane nei confronti dell’uomo insospettirà la marchesa, che inizierà a temere che Curro possa rivendicare i suoi diritti sul marchesato.

Per questo motivo Cruz chiederà a Lorenzo di allontanare il nipote dalla tenuta, mandandolo a studiare all’estero. Quando però il giovane rifiuterà di partire, la marchesa deciderà di passare alle maniere forti, e ordinerà al cognato di sabotare una battuta di caccia. L’intento della marchesa sarà quello di liberarsi definitivamente di Curro, ma qualcosa nei suoi piani non andrà come previsto. Curro sarà ferito gravemente, ma riuscirà a salvarsi grazie alla trasfusione di sangue alla quale lo sottoporranno Jana e Abel. Andrà molto peggio a Feliciano – che dopo essere rimasto ferito per errore – morirà tra le braccia di Petra.

La reazione di Cruz sorprenderà nelle prossime puntate La Promessa

La morte del giovane dilanierà il cuore di Petra. La dama di compagnia affronterà duramente Cruz quando scoprirà che è stata proprio la marchesa a organizzare l’attentato. Le parole della donna saranno particolarmente dure, e la marchesa non saprà come giustificarsi quando l’altra le chiederà il motivo per cui i suoi sicari abbiano sparato al giovane valletto.

Ma lo choc più grande arriverà quando Petra confesserà alla marchesa che Feliciano era suo figlio lasciandola senza parole. La donna non potrà perdonare la marchesa e deciderà di allearsi con Ignazio De Ayala per vendicarsi.

Ma ci sarà un particolare che non potrà sfuggire all’attenzione degli osservatori più attenti. Cruz – solitamente cinica e vendicativa – apparirà sconvolta e disperata per la morte di Feliciano, e questo sua atteggiamento insolito non farà che alimentare l’ipotesi che tra lei e Petra vi sia un legame ben più saldo di quello che potrebbe esserci tra datore di lavoro e dipendente.

Gli strani comportamenti di Petra in passato

Guardando al passato possiamo rivedere come Petra abbia sempre abbassato la testa nei confronti di Cruz. La dama di compagnia non ha esitato mai a sostenerla in ogni situazione ed è arrivata a commettere gesti orribili per salvarla. Basti pensare al momento in cui Arcos ha versato del veleno nel tè destinato a Elisa, con il proponimento di uccidere la baronessa, oppure a quando si è addossata la colpa per il rapimento del figlio di Pia senza ribellarsi.

La sua devozione a Cruz l’ha portata a una sottomissione all’apparenza inspiegabile, quando la marchesa ha deciso di dare a Pia l’incarico di governante. Petra ha accettato di essere relegata a semplice domestica. Per quale motivo ha sempre accettato le angherie di Cruz senza mai ribellarsi? La spiegazione potrebbe essere racchiusa nell’amore incondizionato che una madre nutre per la figlia: Petra è veramente la madre di Cruz?

Questa ipotesi potrebbe spiegare il motivo che ha sempre spinto Petra a mettere da parte anche la propria dignità, e la disperazione di Cruz davanti alla morte di Feliciano, dopo aver scoperto dalle parole della dama di compagnia che quel ragazzo era in realtà suo fratello. Se l’ipotesi del legame di sangue tra Petra e Cruz venisse confermato, sarà interessante vedere come la marchesa reagirà alla scoperta di essere figlia di una domestica.