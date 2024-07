Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che – nelle prossime puntate – assisteremo a un evento drammatico. Feliciano muore, e Petra giura vendetta nei confronti di Cruz. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa spoiler Spagna: Petra sconvolta dopo la morte di Feliciano

Nelle puntate spagnole La Promessa – in programma prossimamente su Canale 5 – assisteremo a un evento tragico. Feliciano perderà la vita dopo essere rimasto vittima di un attentato organizzato da Lorenzo e Cruz nei confronti di Curro. Il ragazzo avrà infatti scoperto da poco di essere figlio di Alonso, e Cruz e Lorenzo inizieranno a temere che questa sconcertante verità possa mettere in pericolo i loro diritti sul marchesato. I due cognati – decisi a sbarazzarsi definitivamente del giovane Curro – saboteranno quindi una battuta di caccia.

L’evento si trasformerà in tragedia, Curro resterà gravemente ferito e Feliciano perderà la vita. Mentre Jana e il dottor Abel riusciranno a impedire che Curro muoia per emorragia, sottoponendolo a una trasfusione di sangue, il figlio di Petra sarà sottoposto a un’operazione svolta senza anestesia e in condizioni igieniche disperate. Poco dopo il valletto morirà tra le braccia della madre.

Petra vuole vendicarsi di Cruz nelle prossime puntate La Promessa

La morte del giovane dilanierà il cuore di Petra. La dama di compagnia scoprirà che ad organizzare l’attentato in cui perderà la vita Feliciano sarà stata Cruz. A quel punto la affronterà, chiedendole per quale motivo i suoi sicari abbiano sparato al giovane valletto.

Petra confesserà alla marchesa che Feliciano era suo figlio lasciandola senza parole. La donna non potrà perdonare la marchesa e deciderà di allearsi con Ignazio De Ayala per vendicarsi.

Spoiler La Promessa: la sete di vendetta di Petra

La dama di compagnia non vorrà lasciare impunita la donna responsabile della morte di suo figlio, e il suo desiderio di vendetta non potrà che aumentare quando il conte Ignazio De Ayala arriverà alla tenuta. Si scoprirà che l’uomo è stato in passato amante di Petra, e che è lui il padre di Feliciano.

I due decideranno così di allearsi per vendicare la morte del figlio. Cruz dovrà preoccuparsi? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni La Promessa.