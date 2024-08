Martina sarà rinchiusa in manicomio nelle prossime puntate La Promessa. Secondo quanto riportato dagli spoiler spagnoli, la ragazza vivrà un’esperienza terribile nei prossimi episodi della soap di Canale 5, a causa del ricatto del conte Ayala nei confronti di sua madre Margarita. Cruz sarà furiosa e cercherà di difendere la nipote. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, spoiler spagnoli: Martina viene rinchiusa in sanatorio

Il conte Ayala affronterà Margarita nelle prossime puntate La Promessa, e le dirà che intende denunciare Martina per tentato omicidio. La madre della ragazza reagirà molto male e si dirà pronta a lasciarlo se lui dovesse fare una cosa del genere.

L’uomo però non si lascerà intimidire dalle parole di Margarita, e porterà avanti i suoi proponimenti. Martina sarà così costretta a lasciare il palazzo nel cuore della notte, senza poter salutare nessuno. Non appena Cruz scoprirà quello che è successo, accuserà Margarita di essere una pessima madre. La marchesa difenderà la nipote, ricordando bene quanto possa essere terribile l’esperienza in manicomio.

Martina vivrà i primi giorni in sanatorio con rassegnazione, prendendo le pillole che le verranno somministrate dal personale della struttura. Ben presto però la ragazza inizierà a sentire la mancanza dei suoi cari, e si dispererà al pensiero di non aver potuto salutare neppure Curro.

Martina stringe amicizia con Juana nelle prossime puntate La Promessa

La vita in sanatorio diventerà ogni giorno più difficile, Martina sarà costretta a indossare la camicia di forza e subirà maltrattamenti da parte del personale. La giovane sembrerà riuscire a trovare un minimo di sollievo solo grazie Juana, una ragazza che dividerà con lei la stanza e sembrerà aiutarla. Juana non esiterà a procurarle carta e penna per poter scrivere a Curro.

Martina si confiderà con Juana e le dirà che presto tutti si accorgeranno che è sana di mente e la lasceranno uscire. Ma le parole della giovane che lei crederà un’amica cancelleranno anche quest’ultima speranza. Juana non esiterà a dirle che all’inizio anche lei era dello stesso parere. La compagna di stanza di Martina la inviterà a lasciare da parte la speranza di poter uscire da lì, e cercare invece di seguire le regole del manicomio per avere meno problemi.

La Promessa, trame spagnole: Juana aggredisce Martina

Se Martina credeva di aver trovato in Juana un’amica che potesse aiutarla a sopportare meglio questo periodo nero della sua vita, dovrà presto ricredersi. Non solo la sua compagna di stanza spegnerà le sue speranze con le parole, ma presto cambierà completamente atteggiamento, arrivando ad aggredirla.

Martina si renderà così conto che la presenza di Juana potrà solo renderle la vita ancora più difficile. Il solo pensiero che darà forza alla giovane sarà la speranza di poter uscire presto da lì. Ci riuscirà? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni La Promessa.