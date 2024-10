Una visita inattesa sconvolgerà gli animi a palazzo. Nelle prossime puntate La Promessa il sergente Burdina arriverà alla tenuta con una notizia sorprendente: la Guardia Civile ha arrestato Manuel per l’omicidio di Gregorio! Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler spagnoli.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Gregorio viene ucciso

Il marito di Pia – dopo essere stato scarcerato – farà ritorno a La Promessa con l’intenzione di riprendere il suo posto al fianco di Pia e del piccolo Dieguito, e vendicarsi del fatto che la moglie lo abbia denunciato. I soprusi subiti dalla donna in passato però, saranno un motivo più che sufficiente per cercare di tenere lontano il marito da lei e soprattutto dal bambino.

In questa nuova situazione Manuel e Jana daranno tutto il loro appoggio a Pia. Il marchesino arriverà addirittura ad affrontare Gregorio a quattr’occhi, per intimargli di lasciare in pace la governante. Per tutta risposta l’ex carcerato gli punterà un coltello alla gola, minacciandolo di morte.

Dopo questo diverbio il marito di Pia verrà trovato morto. I sospetti della Guardia Civile andranno in un’unica direzione e per Manuel le cose si metteranno davvero male.

Manuel accusato di omicidio nelle prossime puntate La Promessa

Dopo aver svolto alcune indagini sulla morte dell’ex maggiordomo della tenuta dei Lujan, la Guardia Civile arriverà alla conclusione che sia stato Manuel a ucciderlo. Per questo motivo non esiterà ad arrestare l’erede del marchesato.

Il sergente Burdina si presenterà così alla tenuta per informare tutti dell’assassinio del marito di Pia e arrestare Manuel. Se la notizia della morte di Gregorio susciterà scalpore, l’arresto del figlio dei marchesi vedrà tutti sconvolti.

Emilio Burdina con i suoi uomini porterà via Manuel tra lo sgomento di Alonso, di Jana e di tutta la servitù. Il marito di Cruz dovrà salutare il figlio, costretto ad abbandonare la tenuta per finire dietro le sbarre. Ma le indagini avranno davvero fatto piena luce sul delitto? In attesa di avere nuove anticipazioni dagli spoiler spagnoli, che svelino se Manuel sarà davvero colpevole della morte di Gregorio vi invitiamo a seguirci per restare sempre aggiornati sulle ultime news La Promessa.