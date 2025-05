Oroscopo Paolo Fox del giorno, domenica 18 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 18 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Una domenica davvero bella con Venere favorevole e la Luna attiva. Vi trovate di fronte ad un cambiamento epocale in cui sarebbe il caso di lasciarsi guidare dall’istinto, aggiungete però anche un pizzico di razionalità altrimenti rischiate di commettere passi falsi potenzialmente fatali. Chi sta cercando di ampliare il proprio raggio di azione dovrà chiudere entro giugno tutto ciò che non va e tagliare i rami secchi. Non trascurate l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avete la tendenza a prendere tutto un po’ troppo di petto, attenzione a possibili putiferi nati da questo atteggiamento. Siate prudenti con le parole, le azioni e tutto ciò che comporta una vostra azione. C’è un po’ di stanchezza che vi portate dietro da tempo, se avete paura di essere un po’ “rivoluzionari” non preoccupatevi. Dovete disfarvi delle false sicurezze che avete avuto finora e affidarvi ad altre, sicuramente più vere. Domenica faticosa, meglio dedicarsi al riposo ed evitare di strafare: la prossima settimana vi vedrà più “sul pezzo”.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ben vengano Luna e Venere favorevoli. Siete agitati, come sempre, ma non sapete proprio stare fermi e siete anche estremamente logorroici quindi non preoccupatevi perché è tutto nella norma. Siete un fiume in piena in questo momento e queste emozioni vi vedranno protagonisti anche in amore, sfruttate Giove in ottima posizione se dovete lanciare un programma, avete vinto una causa, volete ritornare o arrivare ad una possibile svolta nella vostra vita. Il periodo è sicuramente propizio, ora sta a voi sfruttare i pianeti attivi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Più vi avvicinate a giugno e meglio andrà: questo cielo vi invita ad essere ottimisti. Fin quando non ci sarà una Venere interessante, e il cuore sarà così in subbuglio, vi ritroverete ad affrontare i soliti diverbi di inizio mese dunque per l’amore bisognerà attendere ancora un po’. Non è un periodo da “rose e fiori” ma neanche così male, vi aspetta un’estate senz’altro positiva ma dovrete essere bravi sia a “dribblare” imprevisti e difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è un po’ di nervosismo in queste 24 ore, il che è anche comprensibile visto quello che avete passato nei giorni scorsi e quanto vi siete innervositi. Ora ciò che conta è rilassarsi e non pensare ai problemi, alle scadenze e a tutto ciò che crea malumori e ansie. La Luna in opposizione fa presente anche che dovrete avere a che fare con persone non proprio piacevoli o con attività che non vi esaltano, anche se in realtà non si tratta di ostacoli per il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Finalmente siete pronti all’azione. Di norma i problemi non vi spaventano mai, grazie alla grande razionalità di cui disponete, e infatti i dubbi nascono in voi quando non sapete come affrontare le cose perché non avete chiaro il quadro d’azione. Vi siete sentiti smarriti negli ultimi mesi, come se vi trovaste nella nebbia e fosse impossibile vedere oltre: ora finalmente questa foschia si sta diradando, avete nuovi strumenti per risalire la china e affrontare al meglio un’estate serena e forse anche da protagonisti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Queste stelle premiano le azioni dirette: se in amore qualcuno non vi sta dando retta o avete dei dubbi, a causa anche di Venere in opposizione, sarà meglio essere sinceri e non ignorare la questione. In caso contrario rischierete di accumulare problematiche interiori e stress, scatenando anche arrabbiature improvvise. Se l’amore è un po’ da rivedere sul lavoro non si discute.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cercate di eliminare tutte le tensioni, gli ostacoli, i disturbi e le negatività della vostra vita: attenti soprattutto alle parole, anche se qualcuno potrà mettere in discussione ciò che fate e ciò che siete. Certo, se proprio qualcuno cerca di provocarvi in queste 24 ore riuscirete a rispondere a tono. Calibrate le vostre emozioni sulla stessa linea degli altri non è il caso di alimentare tensioni quando la prossima settimana spariranno da sole grazie a un nuovo transito planetario.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Queste stelle vogliono la tua riscossa e dal 9 giugno anche Giove tornerà ad essere favorevole, dopo avervi limitato parecchio nelle ultime settimane causando problemi o impedendovi di raccogliere tutto il seminato. Domenica emblematica per il futuro: potreste vedere una persona che per voi è importante, una figura di riferimento che vi aiuterà a far chiarezza, o spariranno alcuni dubbi che vi attanagliavano fino a questo momento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete tanti pensieri riguardo il lavoro ma, a differenza del mese di aprile ora avete buone ragioni per andare avanti: stanno arrivando rassicurazioni, avete già ricevuto conferme dal 10 maggio quindi abbiate fiducia e le cose si sistemeranno. L’amore invece sembra lontano ora, anche per le coppie datate che lo stanno vivendo senza troppe enfasi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna nel segno è elettrica. Vi sentite particolarmente forti, ingegnosi, vitali e anche innamorati. a questo proposito, non abbiate paura di liberare la passione e di godervi emozioni intense. Chi vuole sposarsi o andare a convivere con il partner avrà in questi giorni l’intenzione e “il guizzo” per far quadrare le cose e avviare questo bel progetto di vita. Attenzione ai soldi, non lasciatevi andar a spese folli!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le stelle premiano l’azione ma, soprattutto in questa giornata, “pretendono” da voi massima capacità di organizzazione. Siete alle porte di un giugno che sarà molto positivo, nel quale sicuramente non risolverete tutti i problemi ma avrete senz’altro più margine d’azione e anche maggiori stimoli. Chi ha fatto una richiesta ora potrà avere una risposta, o una trattativa per un accordo si può sbloccare, ma anche l’amore potrebbe tornare positivo e vivo dopo le tensioni dell’ultimo periodo.

