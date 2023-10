Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate La Promessa assisteremo a un evento che aiuterà Jana a scoprire che Cruz è andata nella capanna dove viveva sua madre. Cosa accadrà in quel momento? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Jana trova il ventaglio di Cruz

Nelle prossime puntate La Promessa Jana viene a sapere che Cruz si è recata nella capanna dove viveva sua madre, grazie al ritrovamento di un ventaglio della donna. Grande è la delusione della ragazza quando scopre che – neppure davanti a una prova così tangibile – Manuel è disposto ad ammettere che sua madre sia in qualche modo collegata con la sparizione di Dolores.

Oltre a Cruz c’è un’altra persona che custodisce il segreto di Dolores, ed è Ramona. Quest’ultima scompare nel nulla, e Cruz ordina di sospendere le ricerche per ritrovarla. Jana ha così una ulteriore conferma che la donna sia in qualche modo responsabile della sparizione di sua madre. La ragazza però sa che Dolores è viva, e non intende arrendersi davanti alla possibilità di poterla riabbracciare.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Continuando con le anticipazioni delle prossime puntate La Promessa scopriamo che Feliciano si auto accusa del rapimento del bambino di Pia. La vera responsabile di quel gesto è però ancora una volta Cruz, che continua a tenere le redini de La Promessa.

Nel frattempo Jimena deve fare i conti con una bugia sempre più difficile da portare avanti. La sua finta gravidanza, inscenata anche con la complicità del dottor Abel, la costringe a sopportare il costante controllo di tutti alla villa. Soprattutto Cruz non perde di vista un attimo la nuora, che sente di non farcela più.

Jimena confessa, anticipazioni La Promessa

Jimena non riesce più a sopportare la pressione della suocera e degli altri abitanti della villa, e decide così di confessare la verità sulla finta gravidanza. Si tratta di una decisione sofferta, che potrebbe anche segnare la fine del suo matrimonio con Manuel. Quest’ultimo si trova in una situazione difficile, diviso tra il desiderio di credere a Jana e ammettere che sua madre abbia avuto un ruolo determinante nella sparizione di Dolores, e il dubbio che la ragazza si sia inventata tutto, e sua madre non c’entri niente con questo evento così drammatico.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news dell’avvincente soap protagonista del daytime pomeridiano di Canale 5.