Nelle prossime puntate La Promessa l’organizzazione del matrimonio tra Catalina e Pelajo procederà, e tra i due sembrerà esserci un’intesa sempre più profonda. Tuttavia la giovane donna sarà insospettita da un comportamento decisamente insolito dell’amato. Cosa nasconderà mai il conte di Anil?

Anticipazioni spagnole La Promessa: la richiesta di Cavendish manda in crisi Pelajo

Nel corso delle puntate in onda nella settimana dal 12 al 18 ottobre assisteremo alla strana richiesta di Cavendish a Pelajo. L’uomo – attraverso Jeronimo – farà sapere al conte di Anil di avere necessità di un grande quantitativo di armi, sottolineando il fatto che la transazione dovrà avvenire a La Promessa.

La richiesta finirà per mettere in crisi l’uomo, che invece intenderà evitare di mettere in mostra i suoi rapporti con Cavendish. Per questo motivo dapprima cercherà di tirarsi indietro, adducendo come scusa i preparativi per il suo matrimonio, e quando capirà che l’altro non intenderà rimandare il suo acquisto organizzerà un incontro lontano dalla tenuta.

Cavendish minaccia Pelajo nelle prossime puntate La Promessa

Pelajo inviterà Catalina a trascorrere qualche giorno in un centro termale, e chiederà a Vera Gonzales di accompagnarli. Nel luogo di villeggiatura fingerà di incontrare casualmente Cavendish. Usando discorsi piuttosto contorti per non farsi scoprire da Catalina, l’uomo comunicherà a Pelajo che gli servirebbero altre confezioni di “marmellate” e che ne avrà bisogno al più presto.

Quando più tardi i due uomini si troveranno da soli, l’inglese potrà parlare senza più sotterfugi e le sue minacce si faranno meno velate. A un certo punto arriverà addirittura a far credere a Pelajo di aver messo del veleno nel tè che Catalina starà bevendo in quel momento.

Gomez De La Serna si renderà così conto che la vicinanza di Cavendish costituirà una minaccia per lui e per la sua compagna, e fingerà un malessere improvviso come scusa per tornare quanto prima a La Promessa. Dopo il loro rientro il dottor Abel visiterà Pelajo e non troverà alcuna causa ai suoi malesseri.

La Promessa spoiler spagnoli, Catalina sospetta di Pelajo

Tutti questi avvenimenti porteranno Catalina de Lujan a sospettare che l’amato nasconda qualcosa, e i sospetti della donna non potranno che aumentare quando lui le proporrà di recarsi in America per fare una sorpresa alla sorella Leonor.

Catalina non solo si renderà conto che suo padre Alonso difficilmente acconsentirebbe a lasciarla fare un viaggio così lontano con un uomo che non sarà ancora suo marito, ma si chiederà a cosa sia dovuto quell’improvviso desiderio di partire di Pelajo. Quest’ultimo avrà un solo obiettivo: mettere quanta più distanza possibile tra lui e Cavendish, ma ovviamente non potrà dirlo a Catalina.

La giovane – dopo essersi consultata con zia Margarita – deciderà di affrontare Pelajo per spronarlo a dirle la verità. L’uomo sarà così messo con le spalle al muro, e al momento gli spoiler spagnoli non rivelano se deciderà di dirle la verità sul traffico d’armi, o se piuttosto continuerà ad ingannarla. Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno.