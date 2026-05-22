Un nuovo colpo di scena terrà con il fiato sospeso i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso degli episodi presto in onda su Rete 4 assisteremo al rapimento di Angela de Figueroa. Chi porterà a termine un’azione così malvagia e perché? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: Angela sparisce nel nulla

Subito dopo l’arresto e il rilascio in tempi record di Lorenzo de la Mata, un nuovo evento arriva a sconvolgere i protagonisti de La Promessa: Angela sparisce nel nulla!

La ragazza si allontana dalla tenuta per recarsi in paese a spedire un telegramma, e da quel momento si perdono le sue tracce. Leocadia teme che alla figlia possa essere accaduto qualcosa di brutto, e chiede aiuto al nuovo maggiordomo.

Crisotbal Ballesteros raduna un folto gruppo di uomini e inizia le ricerche. Della squadra però non fa parte Curro: il valletto non ottiene il permesso del maggiordomo per partecipare alla missione.

Angela è stata rapita: news La Promessa

Appare subito evidente che dietro questo ennesimo colpo di scena si nasconde il capitano Lorenzo de la Mata. L’uomo decide di usare la giovane per ottenere qualcosa da Leocadia. Lorenzo pensa infatti che il solo modo per riuscire a piegare al suo volere la dark lady, sia quello di ricattarla minacciandola di non farle riavere più sua figlia.

E così – subito dopo essere stato rilasciato dal tribunale militare dove era finito quando Curro e la ragazza avevano svelato al colonnello Fuentes dei suoi loschi traffici – il capitano decide di agire.

Mentre tutti cercano Angela in paese, il capitano parla con Leocadia e le rivela di essere stato lui a rapire sua figlia, e che per rilasciarla pretende che la dark lady le passi una ingente somma di denaro. Quei soldi sono – a detta di Lorenzo – solo parte del capitale che ha perso a causa delle indagini di Fuentes, scaturite anche a seguiro delle segnalazioni fatte da Angela.

Richiesta choc nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa

Leocadia riesce a racimolare solo metà della somma chiesta da Lorenzo per liberare Angela, e a quel punto il capitano ha una proposta choc da farla: libererà la ragazza solo se quest’ultima accetterà di sposarlo.

Il piano di Lorenzo di diventare il marito di Angela (e il genero di Leocadia) gli darebbe accesso al patrimonio dei de Figueroa. Angela accetterà di diventare la moglie del capitano?Al momento gli spoiler spagnoli non rivelano ulteriori dettagli su questa avvincente storyilne.