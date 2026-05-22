Un drammatico imprevisto attende Yildiz Yilmaz nelle prossime puntate del serial drammatico turco Forbidden fruit. La donna perderà il lavoro a causa di una leggerezza commessa per aiutare Zehra. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: la fissazione di Zehra

Sebbene Halit Argun sarà riuscito a recuperare l’intero patrimonio, sua figlia Zehra non apparirà tranquilla. La ragazza continuerà a temere di tornare a essere povera, e questo la spingerà a risparmiare quanto più denaro possibile.

La figlia di Halit eviterà tutte le spese superflue: smetterà di recarsi dal parrucchiere e comprerà vestito economici on line. Ma risparmiare non le sembrerà sufficiente, e per crearsi un capitale che possa permetterle di vivere anche se gli affari del padre dovessero andare di nuovo male, deciderà di aprire un canale su internet, nel quale vendere oggetti a basso costo.

Zehra realizzerà di aver bisogno di un marchio conosciuto per affermarsi, e le verrà in mente che Yilmaz è proprietaria dell’azienda che produce le puree di successo. Chiederà quindi alla Yilmaz di appoggiare il suo progetto, e quest’ultima accetterà.

Yildiz nei guai con Bülent: news Forbidden fruit

Nel tentativo di aiutare Zehra, Yildiz “scorderà” completamente che il contratto miliardario che lei ha firmato con Bülent per la fornitura delle puree di mele non le consentirà di pubblicizzare le sue produzioni autonomamente.

La dimenticanza costerà molto cara alla Yilmaz: non solo Bülent la contatterà per rescindere il contratto, ma la informerà anche di aver dato incarico ai suoi legali per il mancato adempimento del contratto.

Oltre a lei, anche Caner ed Emir si troveranno senza lavoro.

Colpo di testa di Yildiz nelle prossime puntate della dizi turca Forbidden fruit?

Per trovare una scappatoia Yildiz chiederà consiglio al suo avvocato. Kaya però, le dirà che – con molta probabilità – sarà costretta a restituire all’azienda di Bülent parte dei cinque milioni che ha ottenuto per la ricetta delle sue puree.

La soluzione non piacerà affatto a Yildiz, che cercherà una via d’uscita confidandosi con Mert Kara. Il braccio destro di Kerim – che ha già supportato Yilmaz in tante truffe – le consiglierà di rendere parte del suo capitale non disponibile, investendolo in operazioni piuttosto dubbie. Yilmaz seguirà i consigli di Mert? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altri dettagli, ma possiamo anticiparvi che questa situazione – già piuttosto complicata – rischierà di diventare esplosiva!