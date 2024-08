Il ritorno di Gregorio a La Promessa riaccenderà in Pia il timore di dover subire nuovi soprusi. La donna sarà così spaventata da reagire in modo violento a un possibile pericolo, e a farne le spese sarà il povero Salvador. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Pia terrorizzata da Gregorio

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nei prossimi episodi Gregorio uscirà di prigione e farà ritorno a La Promessa. Pia vivrà nel terrore pensando che lui voglia ucciderla.

La sua paura la porterà ad avere una reazione eccessiva quando sentirà dei passi dietro la porta. Credendo che possa trattarsi di Gregorio, la domestica prenderà un bicchiere di vetro tra le mani per difendersi e – nel momento in cui l’uomo misterioso aprirà la porta – lo colpirà alla testa.

Solo dopo Pia si renderà conto che l’intruso non era Gregorio bensì il povero Salvador.

Salvador ferito nelle prossime puntate La Promessa

Salvador resterà ferito alla testa e perderà molto sangue. Le sue grida richiameranno l’attenzione di tutta la servitù. Maria Fernandez si precipiterà nella stanza per scoprire cosa sia accaduto e troverà il lacchè dolorante.

Anche Petra accorrerà per controllare la situazione e vorrà fare luce sulla vicenda.

La Promessa news: Pia dispiaciuta per quanto accaduto

Pia si mostrerà dispiaciuta per l’accaduto, e spiegherà che si è trattato di un malinteso, e di aver reagito così solo perché pensava potesse trattarsi di Gregorio.

Una volta chiarito l’equivoco tutti tireranno un respiro di sollievo, constatando che la ferita alla testa di Salvador non è tale da destare preoccupazione. Tutto si risolverà così con un po’ di spavento e una benda che servirà per fasciare la testa al malcapitato ragazzo.

Tuttavia la costante vicinanza di Gregorio continuerà a far preoccupare Pia. Il marito – uscito di prigione – non avrà esitato a far ritorno alla tenuta, e a giurare di vendicarsi sulla domestica e sul figlioletto. Cosa avrà in mente il perfido uomo, che già in passato aveva provato ad avvelenare Pia? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni La Promessa. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.