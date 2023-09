Continuano i colpi di scena che ci terranno con il fiato sospeso nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna ci svelano che un terribile sospetto si farà strada nella mente di Pia. La donna inizierà a pensare di essere stata avvelenata da Petra. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Pia scopre di essere stata avvelenate

Nelle nuove puntate La Promessa la domestica – dopo aver accusato forti dolori alla pancia – scoprirà di essere stata avvelenata con della cicuta. I malesseri non erano – come lei riteneva – legati alla gravidanza ma al veleno somministratole a sua insaputa.

Pia è stata avvelenata, ed è convinta che sia stata Petra Arcos a somministrarle la cicuta!

La donna nega ogni suo possibile coinvolgimento nella vicenda, mentre tutta la servitù inizia a osservarla con occhi sospetti. Petra con le lacrime agli occhi ammette davanti a tutti di odiare Pia, e le dice “Vorrei con tutte le mie forze che uscissi da questa casa in questo momento, ma non voglio ucciderti“.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Petra non esita a mettere in difficoltà Pia. Dopo che quest’ultima è rimasta incinta a seguito degli abusi del Barone, Cruz le ordina di abortire per non perdere il posto di lavoro. La domestica fa credere a tutti di avere abortito, mentre in realtà non intende rinunciare al bambino.

A smascherarla ci pensa proprio Petra, che rivela alla marchesa il suo segreto. Cruz è furiosa e minaccia di licenziare la donna. L’intervento di Gregorio è provvidenziale per Pia. Il nuovo maggiordomo si assume infatti la responsabilità del mancato aborto di Pia e fa credere alla dark lady di essere il padre del bambino.

A questo punto Cruz e il marito Alonso obbligano Gregorio e Pia a sposarsi, per regolarizzare la loro posizione. Quello che viene celebrato non è però un matrimonio d’amore, e Gregorio non è affatto il buon samaritano che vuol far credere.

Il vero volto di Gregorio: nuove anticipazioni La Promessa

Pia ignora il vero volto di Gregorio, e non sa che dietro quella “facciata” di gentilezza si nasconde un uomo capace di tramare nell’ombra. Nei giorni che seguono le nozze la governante inizia ad accusare forti dolori alla pancia. Insospettita e timorosa per la salute del bimbo che porta in grembo, Pia decide di sottoporsi a una visita medica. Il risultato è sconvolgente. Alla donna è stata somministrata della cicuta a sua insaputa.

Inizialmente la governante punterà il dito contro la fidata inserviente della marchesa, ma ben presto la verità viene a galla. Frugando tra le cose del marito, Pia trova una boccetta di cicuta e la verità le appare immediatamente chiara. È stato Gregorio a somministrarle il veleno, con il solo scopo di farla abortire e non doversi far carico di un figlio non suo.

Come reagirà Gregorio ora che è stato scoperto? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.