Cosa ci riserveranno le puntate La Promessa in onda nella settimana dal 25 al 31 gennaio? Riflettori puntati su Blanca, che subito dopo aver appreso delle imminenti nozze tra Manuel e Jana annuncia di voler lasciare il palazzo. Nei prossimi episodi ci sarà spazio anche per Alonso, che deluso dal comportamento di Lorenzo lo caccerà dalla tenuta, e per Manuel, che deciderà di partire con Curro per il fronte.

Anticipazioni La Promessa: Blanca vuol lasciare la tenuta

Blanca fa gli auguri a Jana, ma il suo sorriso nasconde una profonda tristezza. Subito dopo la giovane annuncia ai marchesi di voler lasciare La Promessa, lasciando tutti di stucco. Nonostante tutti cerchino di farle cambiare idea, la giovane appare irremovibile e – dopo aver salutato i futuri sposi – lascia la Promessa.

Nel frattempo Pelayo confida a Catalina un segreto inconfessabile: è stato lui a finanziare l’acquisto delle armi di Lorenzo. La ragazza, incredula, cerca di capire se le parole di Pelayo sono vere. Catalina e Lorenzo si scontrano sotto gli occhi di Alonso: la donna accusa il capitano di aver ingaggiato un finto cliente per rovinarla e prendere il comando dell’attività delle marmellate. Alonso a quel punto caccia via Lorenzo. Prima di abbandonare il palazzo, Lorenzo confida a Catalina un segreto: Pelayo ha finanziato Cruz. Questa nuova rivelazione si dimostra essere l’ultima bugia che la ragazza è disposta ad accettare dal fidanzato e – delusa da Pelayo – decide di mettere la parola fine alla loro relazione.

La Promessa, trame al 31 gennaio

Martina cerca di convincere Curro a rinunciare al suo progetto di partire per il fronte. Lui però è irremovibile e si reca nelle cucine per congedarsi dai cuochi. Salutando Teresa le confessa di pensare sempre a Feliciano. Poi va da Jana e le confessa di aver già programmato la sua partenza per l’indomani, senza dirlo a nessuno. Martina – sempre più disperata – chiede a Manuel di aiutarla a fargli cambiare idea.

Non solo il marchesino non riesce a dissuaderlo, ma a sorpresa esprime il desiderio di recarsi al fronte con lui per proteggerlo.

Vera ammette con Santos la sua reale identità e respinge Lope, che fa fatica a comprendere questo improvviso distacco.

Norberta si presenta a palazzo per fare una grande rivelazione su Virtudes a Simona e Candela. Quando la ragazza scopre che Norberta è alla tenuta, e che ha fatto alcune rivelazioni a Simona, cerca in ogni modo di scoprire cosa le abbia detto. Poco dopo la giovane è costratte dalla madre ad ammettere che ciò che ha rivelato Norberta è vero.

Petra si scontra con i camerieri e le cuoche, costringendo Romulo a intervenire.

La Promessa, spoiler settimanali

María Fernandez rientra dopo la visita ai duchi de Abrontes, e tutti si mostrano ansiosi di sapere se lascerà o meno La Promessa. Lei confida di aver deciso di accettare l’offerta di lavoro come cameriera personale della duchessa di Abrontes.

Santos – infrangendo gli ordini – decide di portare a termine un compito assegnato a Salvador. La sua intraprendenza lo porta a uno scontro diretto con Don Ricardo, che lo rimprovera severamente.

Cruz fa fatica a scoprire chi sia la donna che ha occupato un posto speciale nel cuore del figlio Manuel. Dopo la partenza di Blanca la marchesa è più confusa che mai, e determinata a scoprire l’identità della futura nuora. Ciò che scopre però la lascerà senza parole: Manuel intende partire per il fronte con Curro!

Salto temporale nelle prossime puntate La Promessa

Con un salto temporale assisteremo all’atmosfera che si respira alla Promessa dopo la partenza di Curro e Manuel. La loro assenza getta un’ombra pesante e – mentre il tempo passa – le tensioni crescono sia tra i signori che tra la servitù. Cruz, nel giorno del compleanno di Manuel, cerca di riunire tutti in suo onore, ma l’atmosfera è tesa. Catalina, invitata con riluttanza, si rifiuta di partecipare fino a quando la marchesa non si sarà scusata per il suo comportamento, mentre Maria Antonia cerca di mediare tra Cruz e Alonso, sempre più distanti.

Petra è divenuta governante e tratta malissimo il resto della servitù, soprattutto Pia che è ridotta ora a semplice domestica.

La situazione tra Simona e Virtudes non è migliorata affatto, e la figlia invita sua madre a non intromettersi mai più nella sua vita.

Cruz affronta Martina e la invita a non nominare mai più Curro in sua presenza, visto che per lei proprio il ragazzo è responsabile della partenza di suo figlio.