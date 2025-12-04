La nuova puntata de “La Pennicanza” ha regalato al pubblico un mix irresistibile di sarcasmo, improvvisazioni, attualità e comicità surreale. Fiorello e Biggio, ancora una volta, trasformano il pomeriggio radiofonico di Rai Radio2 in uno show imprevedibile e ricco di battute fulminanti.

Fiorello ironizza su Sandokan: “Non voglio togliere lavoro ai turchi!”

L’episodio si apre con un messaggio sorprendente: Luca Bernabei, produttore della serie Rai Sandokan, scrive a Fiorello complimentandosi per il suo recente sketch e aggiungendo:

“Ti vorrei proporre la seconda stagione, a Can glielo spiego io… attendo tue!”

La risposta esplosiva di Fiorello

Fiorello, fedele al suo stile, replica con ironia: “Sono più indiano io di Can Yaman! Ma non voglio togliere lavoro ai turchi!”.

Lo showman aggiunge poi, tra le risate del pubblico: “Uno come lui andrebbe su tutte le furie se gli dicono: ‘C’è un siciliano che farà Sandokan al posto tuo’. Quindi no, non lo farò. Lo annuncio ufficialmente!”.

Giorgia chiama in diretta: proposta per un Sanremo 2027 insieme

In diretta arriva anche Giorgia, che scherza con Fiorello fra complimenti e battute. Lo showman coglie l’occasione per lanciare una proposta inattesa.

Fiorello propone Giorgia come direttrice artistica

Fiorello dice infatti: “Ti voglio direttrice artistica di Sanremo e conduttrice unica del Festival, con valletti maschi scelti da te!”

Sanremo a due?

La cantante ribatte ironica:

“E tu, in un Sanremo così, mi staresti accanto?”

Fiorello gioca sull’ambiguità, prima ironizzando:

“Ma perché fare Sanremo?”

Poi ammette:

“Magari ne parliamo, ma solo se ci sei tu…”

La stoccata finale su Amadeus

Lo showman lancia un’ultima battuta:

“Sappiate che sta tornando Amadeus in Rai!”.

Giorgia risponde con sarcasmo:

“Sta tornando Amadeus? Allora addio, ciao a tutti!”.

Traffico a Roma e politica: le battute irresistibili di Fiorello

Fiorello ironizza sul caos quotidiano della capitale: “A Roma sali in auto e quando arrivi sei già un antico romano!”.

Gag sulla Tesla a guida autonoma di Gualtieri

Lo showman poi scherza sulla prova della Tesla autonoma del sindaco Roberto Gualtieri:

“Si mette in seconda fila da sola e si adatta. Sapete dove ha portato Gualtieri? Diretto alla sede di Fratelli d’Italia!”.