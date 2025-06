È iniziata l’ultima settimana di “Radio2 Radio Show – La Pennicanza”, il programma cult condotto da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Lo show, che chiuderà i battenti venerdì 6 giugno, è diventato uno dei format più seguiti e imprevedibili della radio italiana. Con la consueta ironia, lo showman Fiorello ha annunciato in puntata: “Questa è l’ultima settimana. I vertici Rai dicono che siamo troppo forti, facciamo sfigurare il resto della radio e quindi dobbiamo fermarci”. Ma non tutto è perduto. Fiorello lascia uno spiraglio di speranza: “Questo potrebbe essere stato solo un antipasto. È possibile che il programma ricominci a ottobre, con una serie lunga e in maniera stabile. Vedremo!”.

La Pennicanza, Gag, satira e comicità: dal Papa alla finale di Champions League

Come sempre, la puntata si è snodata tra gag surreali e battute satiriche. Immancabile la battuta su Roma: “Stamattina era deserta, girava solo il Papa! È andato al compleanno di un amico con la bottiglia… e oggi va alla Pa-parata del 2 giugno. Passano prima i fanti, poi le motorette, i cingolati… e infine lui, sulla papamobile!”.

Non poteva mancare il commento sulla finale di Champions League, con la sua Inter protagonista: “Non ditemi niente, l’ho registrata! Sabato ho visto ‘La gemma della nostra vita’ su Rai1, domenica avevo una cresima, poi mi sono barricato in casa e non ho parlato con nessuno”. Durante il gioco “Mi fido del pacco”, un concorrente svela l’esito del match con un clamoroso “L’Inter ha perso la finale 5-0”, lasciando Fiorello scioccato: “Quanto?! Cinque a zero?! Ma io l’ho registrata! Mi sento male…”.

La telefonata fake a Simone Inzaghi e il premio di TV Talk

A seguire, non è mancata la consueta telefonata fake a Simone Inzaghi: “Mi sto autoflagellando sull’eremo di Monte Giove – confessa il (fake) mister -. Quando l’arbitro mi ha ammonito, gli ho solo urlato: ‘Non voglio il recupero… sennò ne fanno altri tre!’”.

La puntata si è chiusa con un riconoscimento speciale: Fiorello ha ricevuto il premio di TV Talk come miglior assente della TV. La consegna è avvenuta in trasmissione grazie a Simona Sala, direttrice di Rai Radio2, con un messaggio di Angelo Mellone: “Caro Fiorello, sono felicissimo di consegnarti questo premio per la tua rumorosissima assenza. Ma essere presente alla premiazione sarebbe stato contraddittorio… PS: la prossima volta che dici di voler condurre ‘Domenica In’, almeno fammi uno squillo!”.

“La Pennicanza” tra radio e social: un successo pop e trasversale

“La Pennicanza” si conferma uno dei programmi più amati e discussi di Rai Radio2, grazie alla sua comicità senza freni, alla satira pop e alla leggerezza riflessiva di Fiorello. Ogni sera, lo showman è in diretta anche su Instagram, trasformando lo show radiofonico in un evento social seguito e commentato.

Il programma va in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalle 13:45 alle 14:30, anche in visual sul canale 202 del Digitale Terrestre e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. Il giorno successivo, una versione ridotta, intitolata “La Sveglianza”, è trasmessa dalle 7:00 alle 7:30. Tutte le puntate sono disponibili on demand su RaiPlay, mentre i social di @rairadio2 raccontano in tempo reale lo show e il backstage.