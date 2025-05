La soap turca La notte nel cuore, dopo aver fatto il suo esordio domenica 25 maggio, si presenta al secondo appuntamento serale festivo con i suoi fans. La serie tornerà domenica 1° giugno su Canale 5 con tre nuovi episodi inediti, che prenderanno il via alle 21:24 e ci terranno compagnia fino alle 00:14 circa. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame episodi 1° giugno

Mentre Nuh e Melek Çakırça si incontrano con Sumru, e le rivelano di essere i due gemellini che aveva abbandonato anni prima, affidandoli alle cure di Sakine subito dopo la loro nascita. Tahsin osserva la scena da lontano. Sumru prova a negare.

Nel frattempo Cihan e Sevilay stanno discutendo. La coppia, che ha deciso di accettare il matrimonio combinato per non dare ai rispettivi genitori una delusione, programma la festa di fidanzamento.

La notte nel cuore, spoiler 1° giugno

Melek decide di introdursi all’interno della nuova famiglia di Sumru facendosi assumere come domestica. Questo fatto finisce per accendere in Sumru molti sensi di colpa. Poco dopo la ragazza viene però ingiustamente accusata di furto: deve rispondere della sparizione di un gioiello ai danni di un’invitata nel corso della festa di fidanzamento di Cihan e Sevilay. Se da un lato questo triste episodio non ha conseguenze – visto che il prezioso viene ritrovato e Melek viene subito scagionata – dall’altro un altro evento rischia di rovinare i festeggiamenti.

La storyline prende il via nel momento in cui Berk – ex amante di Sevilay – irrompe alla villa e minaccia la futura sposa con materiale compromettente. Nuh lo affronta e lo costringe a consegnargli le prove, ma poi finisce per perdere il cellulare in circostanze davvero sospette.

Trame domenicali La notte nel cuore

Sevilay sembra non riuscire a sopportare più quella messinscena che ha messo su con Cihan, e scappa via dalla festa. La ragazza ha un incidente d’auto, dal quale fortunatamente esce illesa.

Dopo essere stata soccorsa da Cihan, accetta di tornare alla villa per non deludere sua madre.

La notte nel cuore, cos’altro accade nelle puntate del 1° giugno?

Nonostante sia riuscita a dimostrare la sua innocenza, quanto accaduto ha lasciato il segno: Melek scappa via in lacrime dalla villa Sansalan. A quel punto Cihan si infuria, e pretende che Korhan, il capo dello staff del catering, chieda scusa alla giovane. Quest’ultima accetta il lavoro di cameriera a un evento organizzato da Nihayet. Proprio qui conosce la donna e – quando si sloga una caviglia – la soccorre.

Nihayet rimane talmente colpita dall’abilità della ragazza, da accoglierla in casa e volerla come sua fisioterapista personale. Vivere a stretto contatto con la madre di Samet, nonché la sua nonna biologica, le offrirà l’occasione di entrare nel cuore della famiglia? Lo scopriremo nei prossimi episodi. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La notte nel cuore.