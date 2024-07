Dopo il successo della prima edizione torna “La notte dei serpenti”. Il concertone, ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, si terrà il prossimo 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara e sarà dedicato a Stefano Mancini, tecnico audio recentemente scomparso che ha lavorato alla prima edizione del concertone. A condurre la serata sarà Andrea Delogu, già al timone dell’importante evento musicale del Tim Summer Hits. A salire sul palco ci saranno grandi nomi della canzone italiana come Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Giovanni Caccamo, Noemi e Umberto Tozzi che rivisiteranno per l’occasione i canti della tradizione popolare abruzzese, eseguiti dall’Orchestra dei Serpenti diretta dal maestro Enrico Melozzi.

La Notte dei Serpenti 2024, il concertone di Enrico Melozzi torna il 20 luglio 2024

Ieri si è svolta al Senato la presentazione della nuova edizione. Enrico Melozzi ha spiegato che la sfida anche in questo caso è quella di trasformare la musica popolare in un linguaggio pop, televisivo e accessibile a tutti: “La Notte dei Serpenti è una grande sfida per l’Abruzzo perché anche se in passato ci sono stati eventi importanti, anche identitari di questa regione, fare un progetto televisivo che contempla la musica popolare abruzzese non era mai accaduto. Pertanto è stato uno sforzo artistico, politico e organizzativo davvero enorme. Quest’anno sul palco ci saranno 68 artisti in totale tra musicisti, coristi e danzatori. Ci saranno delle special guest tra cui Umberto Tozzi che ha scelto la Notte dei Serpenti per la sua ultima apparizione televisiva visto il suo recente addio alle scene. Gli artisti omaggeranno la nostra terra con le loro canzoni rivisitate in dialetto abruzzese. Anche Colapesce Di Martino hanno accettato l’invito e sono felice che “Musica Leggerissima” venga tradotto in abruzzese. E poi c’è Noemi, una cara amica, che ho diretto al mio primo Festival di Sanremo nel 2012. Probabilmente ci saranno anche altri ospiti che però non posso annunciare per vincoli contrattuali”.

Il pubblico sarà parte attiva dello show tramite la nuova app “Notte dei Serpenti”, disponibile su Apple Store e Google Play. Grazie alla tecnologia “Be part of the Show”, infatti, durante l’evento verranno realizzate delle coreografie multimediali dinamiche e coinvolgenti al ritmo della musica proposta sul palco del concertone.

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha invece affermato: “Ho cercato di capire quale fosse il modo migliore per dare prestigio e dignità alla tradizione popolare abruzzese troppo poco conosciuta. Grazie ad Enrico Melozzi è nato poi questo progetto che serve a valorizzare anche il nostro territorio oltre ad essere un volano dal punto di vista economico. L’invito che facciamo a tutti coloro che sono in vacanza in Abruzzo e nelle regioni limitrofe è quello di venire a Pescara per scoprire e vivere una grande serata di festa”.

Sul palco dello Stadio del Mare di Pescara i musicisti indosseranno gli abiti realizzati dal marchio per dare risalto alla cultura abruzzese e all’arte sartoriale, fondendo la tradizione con l’avanguardia.

Ogni indumento verrà trasformato e reso un’opera d’arte vivente grazie all’estetica abruzzese lodata e reinterpretata nei minimi dettagli, dai tessuti utilizzati alla resa finale. L’evento, con ingresso a titolo gratuito, stato promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.