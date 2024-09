La musica italiana non resta indifferente a quello che sta accadendo nel mondo e alcuni artisti hanno deciso di esibirsi in un concerto di solidarietà ‘Per la pace – live contro le guerre‘. Dal Medio Oriente all’Ucraina, passando per Gaza, tutti uniti per dire stop alla guerra. Vediamo insieme chi ci sarà e dove si svolgerà l’evento.

‘Per la Pace – Live contro le guerre’: da Elodie ad Annalisa, tutti gli artisti in concerto, ecco quando

‘Per la pace – live contro le guerre‘ è un grande evento di solidarietà che ha l’obiettivo di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. Alcuni artisti del panorama musicale italiano hanno scelto di unirsi in un concerto che si terrà il 23 ottobre 2024 all’Unipol Forum di Milano, Assago.

Sul palco saliranno: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elisa, Elodie, Emma, J-Ax, Madame, Ermal Meta. E ancora Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi e Rose Villain.

Chiaro il messaggio del concerto dove le artiste e gli artisti italiani, grazie alla loro voce, si faranno portavoce di un messaggio universale di pace. Ciascuno di noi infatti può fare la differenza. Come reso noto dagli organizzatori:

“PER LA PACE – LIVE CONTRO LE GUERRE” non sarà solo un concerto, ma un grido d’unione contro la violenza e l’indifferenza. L’evento sarà un’importante testimonianza di come la musica sia uno strumento universale di solidarietà, un veicolo di cambiamento sociale e sensibilizzazione. Proprio quando rischiamo di abituarci alle guerre, non dobbiamo smettere di parlare di pace e di sperare in un mondo migliore, fondato su comprensione, dialogo e aiuto reciproco“.

Come comprare il biglietto

Da oggi, venerdì 27 settembre 2024, alle ore 16.00 sarà possibile comprare il biglietto del concerto (in prevendita) su Ticketone e nei punti vendita abituali. In particolare il ricavato dall’evento, al netto dei costi di produzione, verrà devoluto a Emergency e Medici Senza Frontiere per la risposta sanitaria all’emergenza nella striscia di Gaza.