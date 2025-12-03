Una new entry porterà un po’ di scompiglio nelle prossime puntate La forza di una donna (Kadın). Nei nuovi episodi inediti della soap turca, presto in onda su Canale 5, Feride farà la sua comparsa, e non tarderà a prendersela con Bahar e con sua madre Hatice. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

News La forza di una donna: Emre accusa Ceyda, lei si licenzia

La storyline prenderà il via nel momento in cui Emre – grazie alle manovre losche di Idil – scoprirà di essere il padre di Arda. Questa nuova consapevolezza lo spingerà a credere che Ceyda abbia cercato di riavvicinarsi a lui per dare al figlio quella famiglia che ha sempre sognato.

Furioso con la sua ex, l’imprenditore affronterà così la madre del ragazzo. La Karataş – che non aveva mai avuto intenzione di costruire una famiglia con l’inganno – si sentirà profondamente offesa dalle accuse del padre di suo figlio e sarà determinata a non rivederlo mai più. Da qui la decisione di licenziarsi anche dalla caffetteria.

Emre si confida con Bahar nelle prossime puntate La forza di una donna

Con il passare dei giorni la situazione migliorerà, e anche Ceyda smaltita la rabbia comunicherà all’ex che potranno restare amici. Emre però non se la sentirà di assumersi le responsabilità legate alla paternità di Arda.

L’uomo finirà per confidarsi con Bahar, appena rientrata al lavoro dopo il lungo periodo di “prigionia” impostole da Sarp. L’imprenditore le confiderà che intende fingere di ignorare il legame di sangue che lo lega ad Arda, e comportarsi con il ragazzo proprio come faceva prima. Bahar non condividerà affatto la sua scelta, ma non se la sentirà neppure di affrontare il suo datore di lavoro. La protagonista deciderà di non rivelare neppure a Ceyda quanto le sarà stato confidato. La madre del ragazzo nel frattempo avrà trovato un nuovo lavoro come cantante nei locali notturni, e Bahar penserà che la miglior cosa da fare sia quella di lasciare la situazione esattamente com’è. Purtroppo però scoprirà a breve di essersi sbagliata.

La forza di una donna, spoiler turchi: arriva Feride, la mamma di Emre

La perfida Iril farà in modo di mettere al corrente anche Feride (la madre di Emre) della paternità di Arda. La donna arriverà così in caffetteria e – dopo aver chiarito il legame che la lega a Emre – si rivolgerà in malo modo a Bahar e Hatice.

La nuova arrivata accuserà madre e figlia di aver cospirato con Ceyda per incastrare il suo ragazzo. Al termine di una discussione accesa, Bahar e Hatice lasceranno la caffetteria furiose. Resta da capire come prenderà Emre l’intrusione della madre, e come affronterà la perdita di ben tre dipendenti nel giro di pochissimi giorni.