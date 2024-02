Keira Knightley è la principale e straordinaria interprete, come sempre del resto, de La duchessa, corposo film drammatico/storico diretto da Saul Dibb nel 2008, incentrato sulla (difficile) condizione della donna nell’Inghilterra del XVIII secolo. L’attrice britannica veste i panni di una ragazza che non si lascia imprigionare in un matrimonio di convenienza e si batte per occuparsi in piena libertà e autonomia di ciò che più le piace e la rende felice.

Una figura grintosa e anticonvenzionale, che ci terrà compagnia nella prima serata di Domenica 4 Febbraio sintonizzandosi su La7. Di seguito vi sveliamo le curiosità più interessanti da conoscere sul film.

La duchessa: la trama in breve e il cast

Inghilterra, 1774. Lady Georgiana Spencer, una bella fanciulla appartenente alla piccola nobiltà agreste, sposa il Duca di Devonshire, molto più vecchio di lei, che la costringe ad un menage deludente e umiliante. La ragazza diventa madre di due bambine, ma è costretta a convivere con la concubina del marito. Ad un certo punto si ribella e accetta la condizione a patto di poter fare ciò che vuole. Si consola quindi con la moda, la politica e un altro uomo.

Per quanto riguarda il cast, recitano al fianco di Keira Knightley, fra gli altri, gli altrettanto validi Ralph Finnes, Dominic Cooper, Simon McBurney, Patrick Godfrey e Charlotte Rempling.

Le principali curiosità sul film

Di seguito le curiosità che dovete assolutamente conoscere su La duchessa: