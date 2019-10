Megan Montaner, la Pepa de “Il Segreto”, è pronta a tornare in tv con una nuova serie televisiva dal titolo “La caccia”. Si tratta della versione italiana de “La caza Monteperdido”, la serie spagnola trasmessa a marzo 2019 su Telecinco. Ecco quando in tv in Italia.

La caccia Monteperdido con Megan Montaner: ecco quando in tv su Canale 5

E’ ufficialmente partito il countdown per il ritorno su Canale 5 di Megan Montaner, l’attrice e modella spagnola amatissima dal pubblico italiano. Conosciuta per il ruolo di Pepa ne “Il segreto”, l’attrice è pronta a tornare con una nuova serie televisiva dal titolo “La caccia“, versione italiana della serie “La caza Monteperdido” trasmesso lo scorso anno con grandissimo successo su Telecinco.

Ecco in anteprima per tutti i lettori di SuperGuida Tv e per i tantissimi fan dell’attrice spagnola la data ufficiale di partenza della nuova serie al via da domenica 17 novembre 2019 in prima serata su Canale 5.

La caccia Monteperdido, trama e cast

La trama : cinque anni dopo la scomparsa di due ragazze e i vari tentativi di ritrovarle una delle due fa ritorno a casa spingendo i due agenti a riaprire il caso per trovare l’altra ragazza ancora scomparsa. Liberamente ispirata al romanzo “Monteperdido” di Agustín Martíne, la serie è stata girata nella valle del Benasque riscontrando un grandissimo riscontro da parte del pubblico spagnolo al punto da spingere la produzione a rinnovarne una seconda stagione. La serie, infatti, era nata come “unicum” visto che il finale coincide con la fine del romanzo di Agustín Martíne, ma gli ascolti record e le ottime recensioni hanno convinto la casa di produzione ad una seconda stagione che sarà ambientata nella Sierra de Tramontana.

Nel cast ritroviamo Megan Montaner nel ruolo di Sara Campos e Alain Hernández in quello di Víctor Gamero. Nel cast segnaliamo anche la presenza di Francis Lorenzo, Carla Díaz y Ester Expósito.