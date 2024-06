La vita e la carriera di Nada, una delle nostre cantanti più iconiche ed originali, diventano la trama del film La bambina che non voleva cantare, diretto da Costanza Quatriglio nel 2021.

Accolta abbastanza bene dalla critica, la pellicola offre agli spettatori l’occasione di conoscere più da vicino una interprete da sempre riservata e lontana dal gossip, mostrandola non solo e non tanto nelle vesti di vip quanto, piuttosto, in quelle di donna. La bambina che non voleva cantare va in onda su Rai Uno nella prima serata di Sabato 1° Giugno. Di seguito tutte le curiosità da sapere.

La bambina che non voleva cantare: la trama in breve e il cast

Toscana, anni ’60. La piccola Nada, che vive insieme ai genitori, alla sorella e alla nonna, ha un naturale talento per il canto ma non la passione. Per accontentare la madre depressa, che da sempre sogna di vederla esibirsi su un palco, la ragazzina, a soli 15 anni, partecipa al Festival di Sanremo. Era il 1969.

Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni, Nunzia Schiano e Daria Pascal Attolini costituiscono il cast principale che dà vita alla pellicola.

Le principali curiosità da conoscere sul film

Curiosi di saperne di più su La bambina che non voleva cantare? Eccovi accontentati: