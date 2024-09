Grande attesa per ‘Kostas‘ che vede come protagonista Stefano Fresi. La serie è ispirata ai romanzi scritti da Petros Markaris, sceneggiatore e scrittore di fama internazionale. Vediamo insieme di cosa parla, chi fa parte del cast e quando andrà in onda.

Stefano Fresi è Kostas Charitos: quando in tv

Stefano Fresi interpreta i panni del commissario Kostas Charitos nella nuova serie targata Rai. Si tratta di un ruolo da protagonista per l’attore che nella sua carriera ha ricevuto anche una candidatura ai David di Donatello per ‘Smetto quando voglio‘. La prima puntata di ‘Kostas’ andrà in onda giovedì 12 settembre 2024, in prima serata su Rai 1.

Ma di cosa parla? La serie è ambientata in Grecia. Siamo nel 2009 e Kostas è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Si tratta di un uomo abitudinario, ostile alla tecnologia e con la passione per i vocabolari. Ritardi burocratici e ordini imposti dall’alto, anche quelli del suo superiore Ghikas, non lo fermano. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Kostas è sposato con Adriana e i due hanno un’unica figlia, Caterina, che adora e protegge dai vari pretendenti.

Durante le puntate centrale sarà il passato familiare del commissario e in particolare emergerà la figura del padre Stefanos. Un poliziotto all’epoca della dittatura dei Colonnelli e secondo Kostats spettatore passivo, se non complice, delle violenze inflitte agli oppositori dal regime. Ma non tutto è come sembra, scopriremo una realtà diversa grazie anche all’incontro del Commissario con Lambros, un vecchio rivoluzionario comunista.

Numero puntate, cast e anticipazioni prima puntata

In totale saranno quattro le puntate della fiction prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Milena Cocozza. Oltre a Stefano Fresi che interpreta Kostas Charitos, nel cast ci sono Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea, Michele Rosiello e Luigi Di Fiore.

La prima puntata andrà in onda il 12 settembre. In vacanza su un’isola dell’Egeo, la famiglia Charitos, comprensiva di Panos, l’onnipresente fidanzato di Caterina, viene sorpresa da una scossa di terremoto che fa riemergere un cadavere dalla terra. Kostas è costretto a rientrare ad Atene per indagare su questo caso, ma in commissariato il capo Ghikas costringe Kostas e la sua squadra a dare la precedenza all’omicidio di una coppia di albanesi.

Determinata a seguire l’indagine c’è anche una famosa giornalista, Ghianna Karaghiorghi. Quando anche Ghianna viene trovata morta, la situazione si complica. Cosa sapeva? E chi l’ha messa a tacere? Kostas si ritroverà a indagare su un traffico di minori che coinvolge uomini potenti, ex funzionari del partito comunista e rifugiati politici. Proprio mentre deve far fronte anche alla morte di suo padre.