Due le sorprese per Kikò Nalli stasera al Grande Fratello 2019. Durante la semifinale, infatti, il concorrente bacia appassionatamente Ambra Lombardo, che va a trovarlo nella Casa, e poco prima scoppia anche in lacrime davanti al video messaggio inviatogli dal figlio. Insomma, sembra proprio che l’amore, con tanto di baci tra i due, evolva per il meglio e che Kikò non abbia affatto intenzione di rinunciare al suo ruolo di papà…commosso. Ecco, allora, i due video Mediaset del 3 giugno 2019, con i due emozionanti momenti, vissuti dall’hair stylist nel corso della nona puntata del reality.