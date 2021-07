Jiva è la nuova serie originale Netflix made in Sudafrica. Il ballo è al centro del racconto ed è la sua unica forza. La produzione è stata affidata a Busisiwe Ntintili, regista e produttrice pluripremiata di Happiness is a 4 Letter Word, e fondatrice della società The Ntintili Factory.

La danza come riscatto sociale e affettivo in Jiva: la trama

La serie tv ha come protagonista Ntombi, interpretata da Noxolo Dlamini. Una giovane ragazza che ha sempre amato ballare e quando il sogno stava per concretizzarsi, il padre si suicida e colpisce la madre costringendola ad una vita sulla sedia a rotelle. Ntombi deve accudire il fratello minore, la madre e pensare a lavorare. Il fidanzato, invece, diventa una star del ballo con un reality show.

Costretta in una vita che non sente sua, la passionale Ntombi insieme ad alcune sue amiche d’infanzia mette su una nuova crew e decide di rischiare, iscrivendosi alla competizione di ballo chiamata Jiva. Vi partecipano tutte le migliori crew del Sudafrica e chi passa le selezioni, può disputare la finalissima nel capoluogo più grande del paese: Johannesburg.

Nel percorso di selezione per Jiva, Ntombi rivede l’ex e un nuovo amore si affaccia. I problemi, però, non finiscono mai eppure la trama di Jiva non sembra scorrere. Infatti, la serie tv di Netflix risulta lenta, debole e banale. Si accende solo ed unicamente quando iniziano le battle delle crew che attraverso le loro coreografie riescono a rappresentare il Sudafrica ed il suo ritmo.

Jiva insegue Step Up?

Insomma, Jiva tenta di inserirsi in quel filone sulla danza iniziato dai primi Step Up e continuato dai vari Dance Academy ma il risultato non è soddisfacente. Il finale di stagione non esiste e molto probabilmente, si pensa ad una seconda stagione. Se così fosse, si spera in uno sviluppo migliore dei protagonisti. Il cast completamente del luogo è un punto a favore di questa serie tv, oltre alla danza di cui sopra. Se proprio non sapete cosa guardare, cercate ancora un pò.