Reduce dall’esperienza televisiva di Oggi è un altro giorno, Jessica Morlacchi ha pubblicato il nuovo singolo, frutto della collaborazione con Luci al Neon. “Nella playlist dei tuoi pensieri” è un brano frizzante, energico, che racconta di un amore estivo così bello da far volare con la mente. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Jessica Morlacchi a cui abbiamo chiesto qualcosa in più su questo interessante featuring.

Nel videoclip, Jessica è molto sexy. Un cambio di rotta importante per la cantante che non rinuncia a mettere in risalto la sua femminilità.

In questi anni, Jessica ha partecipato a molti programmi tv in cui ha messo in risalto le sue capacità artistiche.

Intervista a Jessica Morlacchi

Jessica, è uscito da poco il singolo Nella playlist dei tuoi pensieri. Com’è nata la collaborazione con Luci al Neon e come avete lavorato insieme?

La collaborazione è nata per caso. Il produttore Stefano Borzi, che conosco dai tempi dei Gazosa, mi ha fatto sentire questo brano. Sono rimasta colpita da questo gruppo talentuoso di giovani ragazze e siccome il pezzo mi piaceva troppo ho proposto una collaborazione.

Nel video ti vediamo anche più sexy. Come ti trovi in questa nuova veste?

Mi sono sentita sempre molto femminile ma fino ad ora non avevo mai osato. E invece con le Luci al Neon mi sono sentita libera di essere me stessa.

Si parla tanto in questo periodo di empowerment femminile. Nella musica però la disparità di genere è enorme: ci sono pochissime donne in classifica. Qual è il problema?

Io ho notato che adesso però stanno spopolando in classifica. Penso a Elodie ma anche ad Annalisa. Se ti riferisci a Sanremo, sul podio finisce la canzone e non chi la canta. Se le canzoni che la gente ha preferito sono state quelle cantate dagli uomini non ci si può fare nulla.

Sono trascorsi tredici anni dalla vittoria a Sanremo Giovani con i Gazosa. Che ricordo hai di quel momento? E’ stato difficile gestire la popolarità?

Intraprendere un percorso artistico così giovane ha i suoi pro e i suoi contro. Sicuramente mi porto dietro ricordi meravigliosi. Eravamo quattro bambini di sedici anni e abbiamo iniziato all’età di nove anni a suonare insieme. Affrontare i tour in tutta Italia è qualcosa che appartiene più al mondo degli adulti ed è stato molto faticoso per noi. Se dovessi avere un figlio sicuramente lo avvicinerei al mondo della musica lasciando che questa sia una passione e non un lavoro vero e proprio. Nella mia vita ho sofferto di attacchi di panico, di depressione. Ci sono stati eventi che mi hanno segnata e che sono sicuramente legati alla popolarità avuta in un periodo in cui ero molto giovane.

A Sanremo ti piacerebbe tornare?

Assolutamente. Il Festival di Sanremo è diventato negli anni un evento importantissimo anche per i giovani. Speravo di tornare al Festival anche quando cinque/sei anni fa tutti lo vedevano come qualcosa di datato. Non ho mai smesso di desiderare il Festival perché è il palco italiano più importante. Quello che auguro a me stessa è di poter calcare di nuovo quel palco. Oggi poi avendo una maturità diversa vivrei questa esperienza in un altro modo.

Tu sei stata uno degli affetti stabili del programma Oggi è un altro giorno. Cosa ti porti dietro di questa avventura?

Di questa avventura mi porto dietro i rapporti umani. In questo programma ho stretto legami meravigliosi con Massimo Cannoletta, Antonio Mezzancella, Romina Carrisi. Al di fuori delle telecamere siamo diventati amici. Ci siamo consigliati, supportati nei momenti difficili. Ancora oggi, pur essendo in vacanza, continuiamo a sentirci e a mandarci messaggi sul gruppo Whatsapp.

La notizia della chiusura del programma ti ha stupita?

Sono rimasta basita, senza parole. E’ stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, attualità, politica. Sono stati ospitati anche Premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità. Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro. Serena poi ha una cultura e un’intelligenza fuori dal comune. Ho avuto il piacere di lavorare con giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo ma una preparazione culturale come quella di Serena non l’avevo mai vista.

Hai partecipato a Ora o mai più, Tale e quale e The Voice Italy. E a Ballando con le stelle invece? Ti piacerebbe?

Mi piacerebbe molto partecipare a questo programma. Milly Carlucci mi ricorda tantissimo Fabrizio Frizzi e lavorare con lei sarebbe un sogno.

Ad un reality invece? Ti è stato proposto?

Mi piacerebbe partecipare ad un reality. Ho dei lati del carattere che vorrei scoprire e approfondire accanto a persone che non conosco per vedere in che modo potrei reagire. Sono una persona tranquilla ma credo che una convivenza con altre persone possa permettermi di capire meglio chi sono. Mi era stato proposto di andare all’Isola dei Famosi ma non mangio pesce(ride).

Un duetto dei sogni?

Mi piacerebbe duettare con Tiziano Ferro perché trovo che sia un poeta.