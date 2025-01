Reduce dal ritiro dal Grande Fratello, Jessica Morlacchi sorprende i fan e non solo, in un’apparizione inedita, che segna il suo ritorno sui social. Intanto, tra i telespettatori dell’azienda di trasmissione Mediaset attivi nel web, si riaccende la speranza del ritorno della cantante al reality show.

Jessica Morlacchi riappare sui social, dopo l’addio al Grande Fratello

Mentre i fan attivi nel web si dicono speranzosi di rivederla al Grande Fratello, Jessica Morlacchi torna ad apparire sui social. Nelle ore che precedono la 22esima puntata del reality show prevista nella serata del 13 gennaio 2025 sulle reti Mediaset, sono infatti trapelate delle inedite immagini della cantante, finte nel giro di qualche ora tra i trend di discussione sui social.

Come si rileva dal video del momento sul social X, la cantante è immortalata mentre si lascia andare ad un ballo sfrenato, in quello che si direbbe essere il contesto tipico dell’intrattenimento in un pub. Jessica sembra, così, voler tornare con il sorriso sulle labbra alla vita reale, ormai lontana dal reality della Casa di Cinecittà che le ha donato una finestra di visibilità fino al momento della scelta di ritirarsi.

La cantante torna al Grande Fratello: l’anticipazione

Nel frattempo, tra le ultime flash-news e rivelazioni di Grande Fratello – ai microfoni di Mattino 5 – Federica Panicucci ha riacceso la fiamma della speranza dei fan di Jessica riposta nel ritorno della cantante al reality.

In vista della puntata del GF in onda il 13 gennaio 2025, la conduttrice ha fatto sapere che ci siano i presupposti per un ritorno di Jessica al reality, anche se non nelle vesti di concorrente.

L’occasione, per l’ex Gazosa, sarebbe un confronto di chiarimento con gli ex coinquilini, in particolare Helena Prestes e Luca Calvani, circa i conflitti tra le dinamiche nel gioco della Casa di Cinecittà. Tra le altre anticipazioni, è previsto un intervento di Nikita Pelizon, per una sorpresa all’amica e concorrente in gioco, Helena Prestes.