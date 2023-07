Hanno finito di scrivere il loro ultimo singolo all’Isola dei Famosi. Dopo questa esperienza faticosa, i Jalisse sono tornati in studio di registrazione per incidere “Perdono” uscito il 30 giugno in tutte le radio e piattaforme di streaming digitale. Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno tradotto in musica i ricordi di questa esperienza in cui si sono trovati a convivere con persone che prima di quel momento non avevano mai visto. Il videoclip uscirà il prossimo 28 luglio.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva i Jalisse a cui abbiamo chiesto un bilancio di questa esperienza. Un’esperienza che ha consolidato ancora di più il loro rapporto. Nessuna crisi all’orizzonte insomma per la coppia.

Il duo musicale ha vissuto anche momenti complicati all’Isola. Per Fabio è stato difficile dire addio ad Alessandra arrivata poi in finale. La Drusian dal canto suo rivela che due concorrenti l’hanno condizionata.

Intanto, i Jalisse sono in tour in tutta Italia. Qui di seguito vi elenchiamo le date: 28 luglio a Vetralla, 30 luglio a Santamaria di Sala, il 2 agosto a Loano, il 3 e 4 agosto al Contursi Festival, il 7 agosto a San Zenone Ezzellini, il 12 agosto a Limena, il 31 agosto a Minturno, il 9 settembre a Chieri, poi Locarno, Benevento e Baggio.

Intervista ai Jalisse

Alessandra, Fabio, è da poco uscito il vostro singolo Perdono. Com’è nato questo brano? E’ vero che l’Isola dei Famosi vi è stata d’ispirazione?

Alessandra: L’esperienza nel reality ci ha consentito di portare a termine questo brano su cui avevamo iniziato a lavorare prima di partire. E’ stato faticoso perché poi sull’Isola non avevamo carta e penna.

E’ andata come ve l’eravate immaginata?

Fabio: E’ andata meglio di come immaginavamo. Quando siamo arrivati sull’Isola ci siamo sentiti avvolti dall’incanto e dalla bellezza della natura pur essendo consapevoli che ci trovavamo a stare in contatto con persone che non conoscevamo. Ci siamo ritrovati a condividere uno spazio tutti insieme e mi sento di dire che è stato un privilegio.

Alessandra: Pensavo di non riuscire a superare neanche la prima settimana. Non avevo nessuna aspettativa e non mi sarei mai immaginata di arrivare in finale. Ho cercato di non lamentarmi evitando che le debolezze potessero prendere il sopravvento.

La vostra unione mi sembra essere uscita ancora più rafforzata a dispetto di Vladimir Luxuria che era convinta che un’esperienza di questo tipo potesse mettere in crisi il vostro rapporto.

Fabio: Vladimir ha fatto una battuta relativa alla suddivisione dei gruppi. Noi prima eravamo Acopiados e poi siamo stati suddivisi in Hombres e Chicas. In quel momento, la rottura tra me e Alessandra è stata interpretata come un divorzio. Quando poi Vladimir mi ha visto alla finale mi ha abbracciato e mi ha spiegato che non intendeva riferirsi ad un divorzio tra noi visto che sapeva quanto fossimo legati.

Qual è stato il momento più difficile e quello che invece conserverete nel cassetto dei ricordi?

Alessandra: Il momento più difficile è stato durante la seconda settimana quando avevamo a disposizione solo 40 gr di riso al giorno e un cocco diviso tra otto persone. In quella settimana due concorrenti, Marco Mazzoli e Paolo Noise, avevano iniziato a infastidirmi sotto un certo punto di vista perché denigravano il programma e dicevano che non ce la facevano più e che se ne volevano andare. A livello psicologico, queste lamentele mi hanno condizionato in modo pesante. Per questo ho cercato di distaccarmi dai loro discorsi. Il momento che mi rimarrà impresso è stato durante la sfida della pelota honduregna. Mi sono divertita e lasciata andare. E poi dormire sotto le stelle non ha prezzo.

Fabio: Il momento più difficile è stato quando ho dovuto lasciare l’Isola dei Famosi all’ottava puntata. Mi sarebbe piaciuto arrivare fino alla fine. In questa esperienza non mi sono mai lasciato travolgere dai più forti sul campo. Ho avuto discussioni con persone che mi hanno chiesto scusa e che io ho poi perdonato. Non sono una persona che serba rancore. Credo di essermi comportato sempre bene con tutti e laddove ho avuto problemi con qualcuno ho sempre cercato di risolverli con educazione e nel massimo rispetto.

Le vostre figlie cosa vi hanno detto? Orgogliose del vostro percorso?

Alessandra: Ho avuto la fortuna di avere una sorpresa da una delle mie figlie in video. L’altra me la sono trovata davanti il giorno della finale ed è stata un’emozione incredibile. A casa mi avevano preparato un quadro con una fotografia con su scritto Brava mamma. L’ho appeso in salotto in bella vista così mi ricorderò sempre di quel momento. Non vederle e sentirle per due mesi è stata dura anche se ho cercato di non pensarci. Ho ritrovato due ragazze diverse da come le avevo lasciate.

Con chi dei naufraghi avete mantenuto i rapporti?

Fabio: Tra qualche giorno avremo una serata vicino a Viterbo e in quell’occasione rivedremo Corinne Clery e Andrea Lo Cicero. Abbiamo rivisto di recente anche Claudia che per noi era diventata come una figlia.

Dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi, vi piacerebbe partecipare da singoli al Grande Fratello Vip? La distanza vi spaventerebbe?

Alessandra: Se si trattasse di un reality in cui si deve cantare sarei la prima. Se dovesse essere un reality in cui la mia incolumità fosse a rischio rinuncerei. E’ stata dura fare l’Isola dei Famosi e ancora oggi mi porto dietro dei dolori che dovrò cercare di risolvere.

Fabio: Io amo sperimentare e rifarei l’Isola dei Famosi. E’ un’esperienza che tutti dovremmo fare per capire i nostri limiti e di cosa abbiamo bisogno per poter vivere meglio. Io non mi tiro indietro su nulla. Questa esperienza è stata formativa per me sotto tanti punti di vista.

Siete una coppia nella vita ma anche nel lavoro. Qual è la parte più dura del mischiare sentimenti e carriera musicale?

Alessandra: Non riesco a tenere separate le due cose. Le difficoltà sono di carattere logistico in prevalenza.

Fabio: La prima volta che ci siamo incontrati era nel 1990 e due anni dopo ci siamo rivisti. Da quel momento abbiamo iniziato ad essere coppia prima sul palco e poi nella vita. Nel 1993 abbiamo deciso di fondare un duo, i Jalisse. Visto che le case discografiche non avevano interesse a produrci, abbiamo aperto la prima etichetta indipendente. Grazie a questa abbiamo vinto il Festival di Sanremo con Fiumi di Parole. La vita privata e familiare e quella artistica si sono fuse. Abbiamo investito su di noi con tutte le difficoltà che la vita comporta.

Da questo mese siete anche il tour. Cosa ci potete anticipare? Ci saranno degli ospiti a sorpresa?

Fabio: Stiamo in giro per l’Italia con il nostro tour. L’Isola dei Famosi ci ha regalato molta visibilità ed è stata bella l’accoglienza che abbiamo ricevuto al Pride a Padova in cui c’erano anche Paola e Chiara.

I Coma_Cose sono stati definiti i nuovi Jalisse. Come li vedete?

Fabio: Sono bravissimi artisti, ottimi musicisti. Stanno facendo il loro percorso musicale. Definirli però nuovi Jalisse solo perché una coppia lo vedo riduttivo. Credo che ogni coppia abbia una sua identità musicale.

Alessandra: Sono dell’idea che ogni coppia abbia una sua caratteristica. Anche a noi ci definiscono i nuovi Albano e Romina ma loro rimangono unici.