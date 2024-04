L’Isola dei Famosi 2024, il reality show di successo condotto da Vladimir Luxuria torna in prima serata su Canale 5. Cosa succederà durante la quarta puntata? Una nomination in corso, ma anche la prima espulsione di un concorrente naufrago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di stasera, giovedì 18 aprile 2024.

Giovedì 18 aprile 2024 dalle ore 21.35 torna L’Isola dei Famosi 2024 condotta da Vladimir Luxuria. In studio con la conduttrice i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Invitta dall’Honduras c’è Elenoire Casalegno.

Durante la puntata ampio spazio sarà dedicato all’espulsione di Francesco Benigno, il concorrente naufrago escluso improvvisamente dal gioco. Cosa è successo? La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno con tanto di comunicato Mediaset: «a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei famosi”, si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito della trasmissione e su tutti i canali social. “Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati».

Cosa è successo? A poche ore dalla notizia dell’espulsione, l’attore siciliano ha però postato una serie di dichiarazioni sui social: «io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti, perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa, a loro dire, che io avevo fatto. I poteri forti hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma non sanno darmi una spiegazione».

Isola dei Famosi 2024, eliminati e nomination del 18 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati?

Durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2024 scopriremo anche il nome del secondo concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi salvare tra Daniele Radini Tedeschi, Artur Dainese, Peppe Di Napoli e Joe Bastianich?

Stando ai sondaggi, Artur Dainese è il più votato con il 40% delle preferenze. A seguire: Joe Bastianich (26%). A rischio ci sono: Daniele Rudini Tedeschi (9%) Peppe Di Napoli (7%).

Isola dei Famosi 2024, dove seguirlo in tv e streaming

L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la replica della puntata sarà trasmessa il martedì sera su Mediaset Extra.