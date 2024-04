All’Isola dei Famosi 2024 non ci sono solo volti noti della tv. In questa edizione del reality condotto da Vladimir Luxuaria ci sono anche dei protagonisti che non fanno parte del mondo dello spettacolo.

Isola dei Famosi 2024: chi sono i “non famosi”

Da due giorni sulle spiagge dell’Honduras sono sbarcati quattro naufraghi non famosi, e sono: il poeta Pietro Fanelli, il pescivendolo Peppe Di Napoli, la modella Khady Gueye e la contessina Alvina Verecondi Scortecci. Al cast di non famosi avrebbe dovuto prendere parte anche Tonia Romano. Purtroppo alcuni problemi di salute hanno ostacolato la sua partenza. Conosciamo meglio i quattro concorrenti non famosi dell’Isola Dei Famosi 2024.

Peppe Di Napoli all’Isola dei Famosi 2024

51 anni, all’anagrafe Giuseppe, è un pescivendolo da quattro generazioni. è diventato virale sul web grazie ai suoi buffi video urlati. Spopola sui social con mezzo milione di follower fra Instagram e TikTok. È il conduttore del cooking show Do You Like PESCE?, andato in onda qualche mese fa su Food Network. È sposato ed ha due figli.

Contessa Alvina Verecondi Scortecci all’Isola dei Famosi 2024

La contessa Alvina Verecondi Scortecci è un avvocato penalista di 34 anni. Vive a Colle Umberto, dove gestisce insieme alla madre una struttura ricettiva che altro non è che la villa nobiliare di famiglia. Ama il prosecco, i viaggi e la moda.

Khady Gueye all’Isola dei Famosi 2024

Ha 26 anni, ha origini senegalesi ma vive in Lombardia dove si divide fra le pose da fotomodella e eventi notturni. Nel 2021 ha partecipato a Ex on the Beach Italia 3. È stata eletta Miss Italiana 2023 da una giuria presieduta da Gianni Sperti ed Eva Henger.

Pietro Fanelli all’Isola dei Famosi 2024

Ha 23 anni ed è di Torino, si sente poeta contemporaneo ma attualmente si mantiene come modello a Milano. Ha partecipato alla prima ed unica edizione del reality show SummerJob, distribuito lo scorso anno sda Netflix.