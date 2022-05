È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la ventesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Durante la puntata non sono mancati gli scontri e i colpi di scena, come la gara di baci tra Cicciolina che bacia il suo avvocato, contro Nicola Savino che bacia Vladimir Luxuria. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 27 maggio con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 27 maggio dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della ventesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto c’erano: Maria Laura e Roger. Ad essere eliminato è stato Roger, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Estefania, raggiunge Playa Sgamada. Durante la serata un nuovo televoto si è aperto tra gli abitanti di Playa Sgamada. Al televoto sono andati Gennaro Auletto e Fabrizia Santarelli, dopo che gli altri naufraghi hanno scelto di far rientrare in gioco Mercedesz. Ad essere eliminata per fare rientro in Italia è stata Fabrizia Santarelli.

Edoardo si fa rasare da carmen per una gustosa ricompensa

Lo Spirito dell’Isola durante la puntata ha deciso di mettere alla prova Edoardo e Carmen. Alvin accoglie in spiaggia lo chef honduregno, che ha preparato alcune pietanze per tutto il gruppo. Per ottenere la ricompensa, Edoardo ha dovuto farsi rasare i capelli dalla Di Pietro. Lui inizialmente non ne vuole sapere, poi accetta.

Gli scontri in puntata

Durante la ventesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, i naufraghi riuniti in Palapa parlano di Marco Maccarini, che non sembra riscuotere molte simpatie all’interno del gruppo. Durante la settimana Marco Maccarini ha provato a inserirsi nel gruppo e a rendersi utile, però, è stato molto criticato, specialmente da Carmen. La Di Pietro ribadisce il suo pensiero: “Che rosica è vero”. Marco replica: “Io Carmen ce l’ho avuta al collo dal secondo giorno in poi”. Vladimir gli dà il soprannome di Archimede.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 27 maggio 2022

A fine puntata, come di consueto accade a L’Isola dei Famosi, arrivano le temutissime nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Ad andare in nomination per volere dei naufraghi è Maria Laura De Vitis.

Dopo una prova vinta da Maria Laura De Vitis, la naufraga ha dovuto decidere chi mandare direttamente al televoto tra le tre compagne sfidate: la De Vitis manda Estefania e di conseguenza anche Lory perché ha puntato sulla Bernal. Anche Nicolas, ha vinto una prova e ha deciso di mandare in nomination Marco Maccarini.

Il leader Luca ha invece mandato in nomination Nick. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Estefania, Lory, Marco Maccarini, Nick e Maria Laura? Il televoto verrà chiuso lunedì 30 Maggio 2022. Ecco il Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 27 maggio 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la ventesima puntata: