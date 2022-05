È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi. Anche in questa puntata non sono mancati gli scontri tra i naufraghi e i colpi di scena. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 13 maggio con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 13 maggio dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della sedicesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare dalla ex Playa Accopiada. Al televoto c’erano: Edoardo, Lory Del Santo, Marco Cucolo e Maria Laura De Vitis. Ad essere eliminato è stato Marco Cucolo, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Roger, raggiunge Playa Sgamada, sulla quale viene aperto un televoto flash tra Licia, Fabrizia, Laura, Estefania e Clemente. Ad essere eliminata è Laura Maddaloni, che lascia l’isola per tornare in Italia.

I confronti in puntata e sorpresa per Mercedesz

Sull’isola è tempo di confronti. I primi ad avere un confronto sono Alessandro, Maria Laura e Carmen. Per la Di Pietro arriva anche una tentazione alla quale è difficile resistere. Durante la puntata Roger ed Estefania hanno la possibilità di confrontarsi. Il confronto tra i due è senza esclusioni di colpi. Estefania dopo aver ascoltato le parole di Laura Maddaloni ha sempre più dubbi su Roger e sul suo comportamento. Dal canto suo Roger accusa Estefania di aver voluto costruire un rapporto finto per riuscire a restare più tempo sull’isola.

Mercedesz è in postazione nomination e parla della madre, Eva Henger, con la quale per due anni non ha avuto rapporti. L’incidente stradale avuto recentemente dall’ex attrice ha però riavvicinato madre e figlia. E dal letto dell’ospedale Eva manda un videomessaggio di incoraggiamento alla figlia.

Leader della settimana e fida tra naufraghi: Roger si fa male

Dopo aver vinto una prova, Maria Laura diventa leader tra le donne dell’isola. Tocca a lei fare il primo nome da mandare in nomination. La De Vitis sceglie di mandare al televoto Lory Del Santo. Tra gli uomini il leader è Alessandro che manda al televoto Nick.

I naufraghi di Playa Sgamada, che hanno scelto di chiamarsi i Tatanka, hanno voluto sfidare i naufraghi dell’ex Playa Accopiada in una prova ricompensa. A vincere è la squadra di Playa Sgamada. Segue poi una sfida tra Roger e Clemente. Purtroppo Roger perde la prova e si fa male al piede. Il naufrago viene trasportato in clinica con un elicottero per effettuare una radiografia.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 13 maggio 2022

A fine puntata, come di consueto accade a L’Isola dei Famosi, arrivano le temutissime nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Ad andare in nomination per volere dei naufraghi è Nicolas Vaporidis. Il leader degli uomini Alessandro manda in nomination Nick. Maria Laura leader tra le donne manda invece in nomination Lory Del Santo.

I due leader devono anche scegliere un altro nome da mandare in nomination, Alessandro e Maria Laura non riescono a trovare un nome comune. A quel punto Maria Laura prende lei la decisione di nominare Blind. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Nicolas Vaporidis, Lory Del Santo, Nick e Blind? Il televoto verrà chiuso lunedì 16 Maggio 2022. Ecco il Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 13 maggio 2022

