L’Isola dei Famosi 2021 cambia programmazione: il reality si ferma per una puntata, quella di venerdì 28 maggio 2021 e non va in onda. Per questa settimana, quindi, l’unica puntata del reality condotto da Ilary Blasi è andata in onda lunedì 24 maggio. Il motivo è una circostanza straordinaria che non ha nulla a che vedere con L’isola 2021.

Isola dei Famosi 2021: non va in onda venerdì 28 maggio per dare spazio al finale de Il segreto

Il 28 maggio andrà in onda in prima serata su canale 5, l’ultima puntata della celeberrima telenovela Il Segreto, che ha tenuto incollati allo schermo moltissimi fan della soap spagnola che giunge al termine. In considerazione di questo la puntata di stasera dell’Isola dei Famosi non andrà in onda.

Il reality condotto da Ilary Blasi coadiuvata dagli opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi per la settimana che va dal 24 al 30 maggio salta l’appuntamento del venerdì sera, 28 maggio, per dare spazio alla puntata finale della telenovela campione di ascolti Il Segreto.

La soap spagnola giunge quindi alla fine mettendo un punto alle storie e alle vicende degli abitanti di Puente Viejo. In Italia, la famosa soap si conclude con un anno di ritardo dal momento che in Spagna l’ultima puntata è andata in onda nel maggio dell’anno scorso. Mediaset ha pensato ben di dedicare una serata alla conclusione di questa soap che nel tempo ha registrato ascolti pazzeschi.

Isola dei Famosi 2021: quando sarà la finale del reality?

Non manca molto alla conclusione dell’Isola dei Famosi 2021. La puntata finale infatti è prevista per lunedì 7 giugno 2021 dove si proclamerà il vincitore del reality sulla sopravvivenza. Salvo ulteriori allungamenti, agli inizi di Giugno avremo il vincitore o la vincitrice dell‘Isola dei Famosi. A causa delle regole anti covid, è probabile che il vincitore del reality, sarà incoronato direttamente in Honduras.

Perché chi entra in Italia dall’estero, deve osservare un periodo di quarantena, per cui per la finale del reality si è optati per questa soluzione.

Quindi siamo alle battute finali del reality, mancano solo 3 puntate: quella di lunedì 24 maggio, lunedì 31 maggio e la finale lunedì 7 giugno.