Nel reality di canale 5 condotto da Ilary Blasi, arriveranno quattro nuovi naufraghi. Nelle prossime settimane, infatti, all’Isola dei Famosi 2021, arriverà nuova linfa per risvegliare un po’ questa edizione del reality che ospita dei naufraghi non proprio brillanti, almeno secondo il nostro parere. Vediamo nel dettaglio chi sono.

Isola dei Famosi 2021: in arrivo quattro nuovi naufraghi nel reality di canale 5

Da Isola dei Famosi a Isola dei Noiosi è un attimo, dal momento che anche la Blasi li ha definiti delle “pippe al sugo” etichettandoli come i naufraghi peggiori di sempre. In effetti, non hanno molto inventiva: non vanno a pescare, non creano dinamiche e aspettano le “prove ricompensa” per poter mangiare qualcosa in più del solito riso, che viene fornito dalla produzione.

Ma vediamo di capire chi sono questi quattro nuovi concorrenti, così come anticipa Blogo. Dopo l’ingresso nella scorsa puntata di due nuove concorrenti: Isolde Kostner campionessa di sci e la modella Beatrice Marchetti, approderanno a Playa Reunion:

Manuela Ferrara, ex meteorina del TG4, modella e showgirl;

Rosaria Cannavò valletta e ballerina;

Ludovico Vacchelli, modello e attore;

Emanuela Tittocchia attrice, conduttrice e opinionista.

Ferrara, Cannavò, Vacchelli, Tittocchia: i nomi dei 4 nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021

Ma chi sono questi nuovi vip? Scopriamo qualcosa in pìù su di loro:

Manuela Ferrara ha preso parte a un calendario per la rivista “For Men” e ha avuto diverse relazioni con uomini super famosi, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

ha preso parte a un calendario per la rivista “For Men” e ha avuto diverse relazioni con uomini super famosi, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Rosaria Cannavò , ha partecipato a vari programmi televisivi come valletta o ballerina. L’abbiamo vista infatti a Sarabanda e nel reality Un, due, tre, stalla. Ha fatto anche la “paperetta” nella trasmissione di varietà di Antonio Ricci, Paperissima ed è stata anche meteorina a Skymeteo 24.

, ha partecipato a vari programmi televisivi come valletta o ballerina. L’abbiamo vista infatti a Sarabanda e nel reality Un, due, tre, stalla. Ha fatto anche la “paperetta” nella trasmissione di varietà di Antonio Ricci, Paperissima ed è stata anche meteorina a Skymeteo 24. Ludovico Vacchelli è un attore e un modello;

è un attore e un modello; Emanuela Tittocchia è una attrice, la ricordiamo tutti nella Soap Cento Vetrine ed è anche una opinionista che vediamo spesso a Mattino Cinque e da Barbara D’Urso.

Insomma, l’isola si arricchisce di 4 nuove presenze: come se la caveranno? Come si incastreranno nelle dinamiche con gli altri naufraghi che sono lì già da un mese?