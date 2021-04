Isolde Kostner è una nuova concorrente de L’Isola dei Famosi. Isolde Kostner: tra le sciatrici italiane più vincenti della storia, vanta ben 15 podi in Coppa del Mondo e 3 Medaglie Olimpiche. Isolde dice: “Mi piace trovare i miei limiti, vedere dove sono e poi… superarli!” L’ex campionessa dello sci sbarca in Honduras nelle splendide spiagge di Cayo Chocinos nella puntata del 5 aprile 2021, assieme a Beatrice Marchetti. “Un campione si vede non solo fisicamente ma anche mentalmente. Mi piace mettermi alla prova, non riesco a stare ferma e non mi piacciono i fannulloni. Io cerco di darmi da fare sempre”. Afferma la campionessa.

Sicuramente, sarà una vera sorpresa vedere l’ex campionessa di sci in un contesto diverso da quello che sono le montagne e la neve. Come se la caverà con il mare e la sabbia? E soprattutto come si incastrerà nelle dinamiche di gioco con gli altri concorrenti che sono lì da quasi un mese? Ecco Il Video Mediaset.