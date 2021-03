Stasera, lunedì 15 marzo 2021, al via la nuova edizione de “l’Isola dei Famosi 2021” con una conduttrice nuova di zecca che manca dalla tv da un pò di tempo. Si tratta di Ilary Blasi che si cimenta in questa esperienza, di nuovo alla conduzione di un reality. Lady Totti, dopo aver rinunciato alla conduzione del Grande Fratello Vip è ora al timone del reality sulla sopravvivenza. Vediamo come funzionerà l’edizione 2021 e tutti i concorrenti.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti, opinionisti e come sarà strutturato l’adventure game

Intanto, sappiamo che l’inviato dall’Honduras è il campione olimpionico, Massimiliano Rosolino che in una intervista, rilasciata in esclusiva per SuperGuida TV, Massimiliano ha rivelato di essere stato contattato nelle scorse edizioni per partecipare come naufrago ma che non ha mai accettato perché ne aveva paura. Ma ora la situazione è differente per cui lo vedremo nel difficile compito di organizzare i naufraghi nelle prove e spiegare i vari meccanismi del gioco.

Ecco tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021

Akash, Awed,

Angela Melillo,

Beppe Braida,

Brando Giorgi,

Daniela Martani,

Drusilla Gucci Ludolf,

Elisa Isoardi,

Visconte Ferdinando Guglielmotti,

Francesca Lodo,

Gilles Rocca,

Paul Gascoigne,

Roberto Ciufoli,

Vera Gemma,

Valentina Persia

Miryea Stabile

Isola dei Famosi 2021: gli opinionisti del reality, anche Tommaso Zorzi

Gli opinionisti annunciati per il reality più duro dello stivale sono stati rivelati da tempo Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini. Quest’ultima positiva al covid salterà qualche puntata, e poi tornerà in studio. Come un fulmine a ciel sereno, invece arriva Tommaso Zorzi vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Se in un primo momento l’influencer meneghino aveva rifiutato perché voleva disintossicarsi dalla tv e ritrovare il suo equilibrio dopo la lunghissima esperienza nel loft di Cinecittà è stato reso noto da qualche giorno che anche l’amatissimo Zorzi farà parte del cast fisso. Come se le caverà? Le sue battute pungenti ma cariche di ironia colpiranno nel segno?

Come sarà strutturato il game dell’Isola dei Famosi 2021

In questa edizione i naufraghi sono divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia da “separati in casa”. Da una parte i Buriňos, persone veraci e genuine, dall’altra i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe . Due mondi diversi e due fazioni opposte, entrambe sottoposte, senza sconti, alle dure regole dell’Isola.

Altro elemento di novità è Parasite Island: “l’esperimento nell’esperimento”, una sfida nella sfida. I suoi abitanti saranno Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, anti-naufraghi per eccellenza, maldestri, incapaci e inadatti a vivere in un contesto selvaggio come quello dell’Isola.

I due cercheranno di diventare dei veri naufraghi per poter poi prendere parte alla competizione vera e propria. A occuparsi di loro e a supportarli in tutto e per tutto vi sarà un naufrago d’eccellenza: Marco Maddaloni vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Unico obbiettivo: vincere. Come di consueto, a vincere sarà un solo naufrago che porterà a casa un bel bottino: 100.000 euro in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Isola dei Famasi 2021: come e dove seguire il reality sulla sopravvivenza

Il pubblico avrà sempre il ruolo fondamentale che deciderà le sorti di questo o quel naufrago. Attraverso i quattro canali App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS, il pubblico a casa potrà decidere quali tra i naufraghi potranno proseguire il percorso dell’Isola e quali no.