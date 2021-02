Hanno conquistato la finale de “La pupa e il secchione e viceversa” aggiudicandosi la vittoria. Contrariamente ai pronostici, Miryea Stabile e Luca Marini hanno sbaragliato la concorrenza facendosi amare dal pubblico per la loro genuinità e autenticità. Anche quando Miryea aveva perso la testa per Manuel, Luca è riuscito a portarla sulla retta via facendola concentrare sui suoi obiettivi. Miryea riconosce di dover molto a Luca nonostante il voltafaccia iniziale quando il secchione scelse Stephanie. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Miryea si dice felice e soddisfatta per questa esperienza, parlandoci molto del suo rapporto con Luca.

All’interno del programma prodotto dalla Endemol, la pupa si è però lasciata sedurre da Manuel Amati. Una serata in una spa conclusasi con un bacio passionale. Parlando di questo flirt, Miryea ha ammesso di essere rimasta in ottimi rapporti con Manuel smentendo le voci di un presunto fidanzamento. Un flirt che aveva provocato una reazione di gelosia in Luca Marini anche se Miryea offre un’altra versione: “Ho provato a chiederglielo più volte ma lui mi ha detto che non voleva che distogliessi l’attenzione dal gioco. Non penso che la sua sia stata gelosia”.

Miryea ha avuto modo di stringere un bellissimo rapporto di amicizia con Giulia Orazi. Entrambe hanno vissuto sulla loro pelle la piaga del bullismo, un’esperienza dolorosa che l’ha unite molto. Dopo la vittoria nel programma, Miryea è stata eletta come erede di Francesca Cipriani. Un paragone che l’ha fatta sorridere e sul quale si è pronunciata ai nostri microfoni. Miryea ora vuole concentrarsi su se stessa e sullo studio anche se dichiara di voler proseguire la sua carriera televisiva: “Spero di poter continuare a lavorare in televisione. Ho letto tanti commenti positivi anche dopo la finale e sono felice di essere arrivata al pubblico. Mi piacerebbe anche partecipare ad un altro reality. Sarebbe un sogno entrare nella casa del “Grande Fratello”. Le lanciamo anche un suggerimento che però non accoglie. Le chiediamo se le piacerebbe vestire i panni come tronista a “Uomini e donne” ma la sua risposta è netta: “Non ci ho mai pensato. Attualmente però non sono orientata alla ricerca di un fidanzato”. Miryea appare davvero cambiata. Che da pupa si sia trasformata in una secchiona?

Intervista esclusiva a Miryea Stabile, pupa vincitrice de’ La punta e il Secchione 2021

Miryea, assieme a Luca avete trionfato in questa edizione de “La pupa e il secchione e viceversa”. Te l’aspettavi?

Non me l’aspettavo. Sono davvero felice e grata per aver avuto la possibilità di fare questa esperienza.

Non eravate proprio i favoriti per la vittoria finale. C’è stato qualcosa secondo te che ha fatto cambiare idea?

Io e Luca abbiamo affrontato tutte le prove rimanendo fedeli a noi stessi. Credo che questo abbia fatto la differenza permettendoci di arrivare, tra alti e bassi, fino alla vittoria finale. Le nostre diversità ci hanno unito permettendoci di imparare l’uno dall’altra. Lui mi ha insegnato grazie al suo metodo a ricordarmi le tabelline e ad acquisire maggiore memoria. E’ stato un compagno meraviglioso.

Cosa deciderai di fare con il montepremi?

Non ho ancora deciso e voglio aspettare. Voglio investire però su me stessa, sullo studio e sulla crescita personale. Mi piacerebbe continuare a far parte del mondo dello spettacolo.

Cosa ti ha convinto a partecipare al programma?

Ho sempre seguito il programma nelle scorse edizioni. E’ stata un’esperienza fantastica e incredibile. Sono dell’idea che non sia un programma leggero e superfluo come molti pensano ma si è trattato nel mio caso di un esperimento sociale. Non solo mi sento cambiata ma ho avuto modo di ricredermi su alcune cose.

In queste ore sta girando una polemica sulla festa finale che si è svolta con gli altri concorrenti. In molti hanno fatto notare come non ci fosse stato il rispetto delle regole anticovid. Ci puoi spiegare meglio per fugare ogni dubbio?

Eravamo tutti tamponati e controllati così come durante tutto il programma.

Hai iniziato il gioco a fianco di Guidi e Marini vicino a Laura. Dopo aver cominciato a giocare insieme dalla seconda puntata, Marini ti ha voluto scambiare con Stephanie. Un colpo basso che ti ha fatto stare male. Lui si è poi scusato?

Luca si è scusato con me. All’inizio mi ha detto che l’aveva fatto per strategia. Essendo molto sensibile ci sono rimasta male e ho accusato il colpo. Non riuscivo a spiegarmelo anche perché le prove stavano andando bene e non c’era motivo di scambiarmi. Luca mi ha confidato che l’ha fatto per proteggermi.

All’interno del programma abbiamo assistito ad un bacio con Manuel. Dopo questa esperienza, hai intenzione di approfondire questo rapporto? Potrebbe nascere qualcosa?

Con Manuel siamo rimasti in ottimi rapporti e siamo buoni amici. C’è stato un feeling e ci siamo trovati perché siamo entrambi molto solari ma abbiamo intrapreso la strada dell’amicizia.

Abbiamo notato in quell’occasione una reazione inaspettata da parte di Luca. Solo dinamica di gioco o c’era anche un po’ di sana gelosia?

Ho provato a chiederglielo più volte ma lui mi ha detto che non voleva che distogliessi l’attenzione dal gioco. Non penso che la sua sia stata gelosia.

Alessio Guidi è stato conteso tra te e Stephanie tanto che si è parlato di un triangolo amoroso. Mi pare che tu abbia mostrato interesse verso di lui. E’ vero?

Io non ho mai provato interesse nei confronti di Alessio. L’ho sempre considerato come un compagno di gioco senza mai pensare che tra di noi ci potesse essere altro se non amicizia.

E’ nata una bellissima amicizia con Giulia Orazi. Entrambe avete vissuto sulla vostra pelle la piaga del bullismo. A scuola ti prendevano in giro? Sei stata vittima anche di aggressioni fisiche?

Con Giulia abbiamo avuto modo di parlare delle nostre vicende personali durante una lezione di make up. Abbiamo stretto un ottimo rapporto. Veniamo da mondi diversi ma abbiamo trovato un punto di incontro. Da più piccola a scuola avevo l’assistente di sostegno in quanto affetta da un disturbo di apprendimento. I miei compagni di classe mi prendevano di mira lanciandomi addosso cartacce o insultandomi. In un primo momento è stato difficile perché mi ero tenuta tutto dentro. Poi ho deciso di parlarne con i miei genitori, in particolare con mia mamma perché vivevo con lei. Dopo due anni decise assieme a mio padre di cambiarmi di classe.

Ti hanno definita la degna erede di Francesca Cipriani. Sorpresa?

Adoro Francesca e avendo avuto modo di conoscerla durante il programma ho avuto modo di apprezzarla ancora di più come persona. Sono felice anche se io e Francesca siamo due persone diverse, ognuna con il proprio carattere e la propria vita. Ho notato però che abbiamo delle affinità. E’ molto solare ed estroversa come me.

Dopo questa esperienza televisiva, cosa ti piacerebbe fare?

Spero di poter continuare a lavorare in televisione. Ho letto tanti commenti positivi anche dopo la finale e sono felice di essere arrivata al pubblico. Mi piacerebbe anche partecipare ad un altro reality. Sarebbe un sogno entrare nella casa del “Grande Fratello”.

Tronista a “Uomini e donne”? Ci hai mai pensato?

Non ci ho mai pensato. Attualmente però non sono orientata alla ricerca di un fidanzato.