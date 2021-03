Il suo nome era comparso nella lista dei naufraghi ma proprio qualche giorno fa è stata annunciata la sua partecipazione per un ruolo diverso e inaspettato. Stiamo parlando di Massimiliano Rosolino, prossimo inviato della nuova edizione de “L’isola dei famosi 2021”. Una nuova sfida per il campione olimpionico che si sta apprestando a vivere questa avventura con entusiasmo. In questa intervista, rilasciata in esclusiva per SuperGuida TV, Massimiliano ci ha rivelato di essere stato contattato nelle scorse edizioni per partecipare come naufrago.

Parlando del cast della nuova edizione, Massimiliano ci ha raccontato che si impegnerà a tenere a bada i naufraghi, soprattutto quelli indisciplinati, e ha fatto il nome di un naufrago che lo incuriosisce.

Opinioniste di questa edizione, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi (in queste ore pare essersi aggiunto anche Tommaso Zorzi), su di loro Massimiliano ha confidato: “Iva e Elettra porteranno la loro diversità. La prima è un’opinionista ormai rodata mentre per Elettra sarà un debutto. Mi piacciono perché sono entrambe senza filtri. Quando devono dire qualcosa lo dicono”. Un’avventura quella dell’Isola che porterà Massimiliano lontano da casa. Un annuncio a cui sono seguite diverse reazioni nella sua famiglia. A partire da quella della sua compagna Natalia Titova che all’inizio era rimasta scioccata dalla notizia: “All’inizio quando le ho detto che sarei andato all’Isola si è bloccata e guardandomi mi ha chiesto “e cosa vai a fare?”. Quando le ho detto che sarei andata a fare l’inviato si è tranquillizzata. Dall’altra però si è anche agitata perché sa che starò lontano da casa per più tempo. Le ho spiegato però che bisogna prendere le occasioni al volo. Mi sosterrà anche in questa avventura”.

Curioso invece l’aneddoto raccontato da Massimiliano sulle figlie desiderose che il padre potesse tornare presto. Un bel trampolino di lancio per Massimiliano che in televisione è riuscito sempre a portare un po’ di leggerezza. Infatti lui stesso ha anticipato ai nostri microfoni: “Cercherò di portare in questa edizione un po’ di ironia, una qualità che mi contraddistingue”. Riuscirà in questa missione?

Massimiliano Rosolino, intervista esclusiva

Massimiliano, sarai l’inviato della nuova edizione de “L’isola dei famosi”. Sei pronto ad affrontare questa nuova avventura? Cosa ti aspetti da questa esperienza?

E’ una bella opportunità e sono particolarmente entusiasta perché anche se la televisione rappresenta una piccola parte della mia vita sto cercando di crescere. Cercherò di portare in questa edizione un po’ di ironia, una qualità che mi contraddistingue.

E’ vero che all’inizio eri stato preso in considerazione per partecipare nel cast come naufrago?

Quest’anno non ero stato preso in considerazione nel cast. In altre edizioni però ero stato contattato per partecipare come naufrago. Ho rifiutato perché quando facevo l’atleta non potevo permettermi di andare sull’isola considerando che sarei andato incontro ad un deperimento fisico. Questo aspetto mi ha fortemente spaventato. Ora che sono più grande mi sono proposto come inviato. Preferisco stare lontano da casa per tre mesi piuttosto che vivere l’incognita del tempo come un naufrago.

In passato il ruolo da inviato fu ricoperto da un altro campione, Filippo Magnini. Gli hai chiesto qualche consiglio? Vi siete sentiti?

Non ci siamo sentiti anche se lui aveva intuito che io potessi fare l’inviato. Mi sono affidato molto alla produzione e agli autori. Non sono mai stato un fan sfegatato de “L’isola dei famosi” pur seguendo qualche edizione. I miei predecessori Alvin, Francesco Facchinetti e Stefano De Martino hanno fatto un ottimo lavoro. Fare l’inviato è qualcosa che mi ha sempre stuzzicato. Ho fatto un casting diversi anni fa e non sono stato preso però poi è arrivato il mio turno.

All’interno del cast, c’è un nome che ti ha incuriosito particolarmente e che non vedi l’ora di vedere in azione?

Ognuno ha un suo carattere. C’è Akash, ragazzo bello ma scostumato, Elisa Isoardi reduce dal successo di Ballando con le stelle, Vera Gemma donna molto prorompente. In questa edizione ci sarà un ritorno alle origini. I naufraghi patiranno la fame e la lontananza. Ci saranno tante prove, sia individuali che di gruppo. L’Isola è una partita che va giocata fino in fondo. E’ un cast in cui figurano persone non scontate che come nel caso di Valentina Persia avranno delle storie importanti da raccontare. Io cercherò di gestire i naufraghi che a volte possono essere indisciplinati.

Anche lo sport la farà da padrone. Ci sarà Gascoigne.

Mi incuriosisce la sua partecipazione. Ho visto il suo casting e lui mi ha detto di non preoccuparmi perché si sente pronto a questa esperienza. Ora poi vedremo se sarà così.

Pensi che gli sportivi possano essere avvantaggiati?

La scorsa edizione del reality è stata vinta da Maddaloni. Lui proviene da una disciplina, il judo, in cui si patisce la fame. Conosco Marco perché abbiamo condiviso l’esperienza di Pechino Express e lui mi ha detto che partecipare all’Isola dei famosi è stato faticoso. Anche la convivenza è feroce.

In questa edizione il ruolo delle opinioniste è stato affidato a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Iva e Elettra porteranno la loro diversità. La prima è un’opinionista ormai rodata mentre per Elettra sarà un debutto. Mi piacciono perché sono entrambe senza filtri. Quando devono dire qualcosa lo dicono.

Tu non sei nuovo poi al genere del reality considerando che hai partecipato e hai vinto “Pechino Express”. Insomma, in fatto di sopravvivenza te ne intendi. Pensi che quell’esperienza possa tornarti utile?

Non solo quell’esperienza ma in genere lo sport mi tornerà utile perché mi ha insegnato a sapermela cavare. Penso che qualche dote ce l’ho altrimenti non mi avrebbero chiamato. Sono una che impara facilmente e mi affido all’allenatore che in questo caso è Ilary Blasi. Ci siamo incontrati tre volte e ci siamo scambiati delle opinioni. Sono felice di collaborare con lei perché la trovo la persona giusta.

Ricordo che Natalia non era molto contenta di quella partecipazione. Come ha preso invece questa notizia? E’ più tranquilla?

All’inizio quando le ho detto che sarei andato all’Isola si è bloccata e guardandomi mi ha chiesto “e cosa vai a fare?”. Quando le ho detto che sarei andata a fare l’inviato si è tranquillizzata. Dall’altra però si è anche agitata perché sa che starò lontano da casa per più tempo. Le ho spiegato però che bisogna prendere le occasioni al volo. Mi sosterrà anche in questa avventura.

E le tue figlie invece?

Le mie figlie quando hanno saputo che avrei fatto l’inviato mi dicevano che sarei dovuto tornare presto. Superato il primo step, la più grande mi ha detto che quando sarei tornato avrei avuto fame ma l’ho rassicurata dicendole che avrei dormito in albergo. A quel punto mi ha detto che allora sarei potuto rimanere anche di più. Sono più preoccupato per il mio cane, Bella. Mi dispiacerà non averla con me.

Un’opportunità quella dell’inviato che potrebbe aprirti anche altre strade.

Sono aperto anche alle altre possibilità che potrebbero presentarsi. E’ sempre bello fantasticare e il ruolo come inviato sarà un bel trampolino.