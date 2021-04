Come anticipato da queste colonne, l’Isola dei Famosi 2021 si arricchisce di altri 5 nuovi naufraghi così da rendere ancora più avvincente il reality di canale 5, condotto dalla splendida Ilary Blasi coadiuvata dagli opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi.

Isola dei Famosi 2021: in arrivo altri 5 naufraghi nel reality più duro dello Stivale

Come vi avevamo annunciato qualche tempo fa, ad arricchire il cast del reality sulla sopravvivenza ci saranno: Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia. In verità in prima battuta, avrebbe dovuto esserci il modello Ludovico Vacchelli , ma pare che non ci sarà e al suo posto arriva l’influencer Matteo Diamante.

Chi sono i nuovi naufraghi in arrivo a Playa Reunion? Cenni su di loro

Manuela Ferrara, ex meteorina del TG4, modella e showgirl ; ha preso parte a un calendario per la rivista “For Men” e ha avuto diverse relazioni con uomini super famosi, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

; ha preso parte a un calendario per la rivista “For Men” e ha avuto diverse relazioni con uomini super famosi, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Rosaria Cannavò, valletta e ballerina ; ha partecipato a vari programmi televisivi come valletta o ballerina. L’abbiamo vista infatti a Sarabanda e nel reality Un, due, tre, stalla. Ha fatto anche la “paperetta” nella trasmissione di varietà di Antonio Ricci, Paperissima ed è stata anche meteorina a Skymeteo 24.

; ha partecipato a vari programmi televisivi come valletta o ballerina. L’abbiamo vista infatti a Sarabanda e nel reality Un, due, tre, stalla. Ha fatto anche la “paperetta” nella trasmissione di varietà di Antonio Ricci, Paperissima ed è stata anche meteorina a Skymeteo 24. Matteo Diamante è un organizzatore di eventi e vocalist ; ha 31 anni ed originario di Genova. Lo conosciamo per essere stato un corteggiatore di Sabrina Ghio e Uomini e Donne 2017 2018 e un concorrente del programma Ex On The Beach

31 anni ed originario di Genova. Lo conosciamo per essere stato un 2017 2018 e un concorrente del programma Ex On The Beach Emanuela Tittocchia è una attrice , conduttrice e opinionista; la ricordiamo tutti nella Soap Cento Vetrine ed è anche una opinionista che vediamo spesso a Mattino Cinque e da Barbara D’Urso.

Questi quattro nuovi naufraghi faranno il loro trionfale ingresso all’Isola dei Famosi questo giovedì 22 aprile 2021. Come di consueto, si tufferanno nel mare splendido dell’Honduras con l’elicottero arrivando poi in spiaggia a nuoto. Mentre tutte le fans che sono in fibrillazione per l’arrivo di un super macho, Ignazio Moser, dovranno attendere lunedì 26 aprile per vedere il loro beniamino tuffarsi nel mare blu di Cayo Chochinos.

Isola dei Famosi 2021: Ignazio Moser naufrago della 14esima edizione del reality

Ignazio Moser, figlio del campione Franco, lo conosciamo per la sua partecipazione a Grande Fratello Vip 3 nella quale imbastì una relazione con Cecilia Rodriguez fidanzatissima allora con Francesco Monte . In quell’edizione la Rodriguez partecipava al reality in coppia con il fratello Jeriams. All’inizio niente aveva fatto sospettare che Cecilia ed Ignazio si piacessero, poi con l’andare avanti del reality si vedevano sempre più uniti, fino a quando è scattato un bacio e molto di più. Memorabile la situazione in cui la Rodriguez era dentro un armadio. Insomma, i colpi di scena all’epoca non mancarono, così come il confronto tra Cecilia Francesco e Ignazio.

In quell’edizione si disse che il loro era un amore solo a favore di telecamere, ma il tempo ha smentito queste voci perché Moser è ancora fidanzatissimo con la Rodriguez di cui è molto innamorato.

Altri 5 naufraghi in arrivo all’Isola dei Famosi 2021, tra giovedì 22 e lunedì 26 aprile 2021

Arriverà, quindi nuova linfa per rendere ancora più avvincete il reality targato Banijay Italia. Ricordandovi che la puntata del giovedì dell’Isola dei Famosi va in onda in differita, per dare spazio all’Isola spagnola Super Vivientes.

Ma come la prenderanno i “vecchi” concorrenti? E’ noto che in un format come L’isola, oltre alle difficoltà oggettive di fame, problemi atmosferici tra caldo e freddo, il rapporto di convivenza è uno dei più grandi ostacoli. Già è difficile convivere in una comunità in cui ci sono tutti gli agi, come il Grande Fratello, figuriamoci invece dove gli animi sono esacerbati dalle difficoltà che il reality prevede. Riusciranno i nuovi concorrenti ad integrarsi con quelli vecchi o ci sarà come accade di solito una divisione fra i due gruppi? Staremo a vedere!!