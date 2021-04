Ieri sera Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei Famosi si è presentata con un look mozzafiato, in stile “occhi di Gatto” il cartone anni 90 che ha fatto impazzire più di una generazione. O la possiamo paragonare al fumetto di Eva Kant, la compagna del genio del male Diabolik, il criminale creato dalle sorelle Giussani. Ilary, la gattona semplice e verace ha conquistato il web per la sua bellezza e la sua simpatia molto genuina.

Isola dei Famosi 2021: Ilary Blasi e il suo Total Blue conquistano il pubblico

La bella conduttrice romana, per cui il tempo pare non passare mai, si è presentata “fasciata” in un outifit pazzesco: un abito lungo blu madonna con uno spacco vertiginoso all’inguine e una “ferita” sul decollete, che lasciava intravedere la rotondità di un seno. Le maniche del vestito coprivano anche le mani, con dei guanti sempre tono su tono.

Anche il make up era improntato sul blue elettrico che esaltava i suoi occhi azzurro verdi. Una bellezza mozzafiato con una simpatia travolgente. Molti i momenti esilaranti nella serata, che rendono Ilary Blasi una conduttrice ideale per i reality.

Di Lady Totti si apprezza soprattutto la sua leggerezza, la sua quasi “scocciatura” nel rapportarsi ai naufraghi. Schietta, diretta e senza girarci intorno va dritto al punto senza fronzoli e paroloni superflui. Ad ogni modo, da una autorevolezza al programma che mantiene alta l’attenzione.

Difatti ieri sera durante la diretta dell’Isola dei Famosi, ha rimproverato più di un naufrago: Ubaldo Lanzo per il suo linguaggio colorito e volgarotto, e Paul Gascoigne che durante la nomination di Fariba si è passato la foto sul fondoschiena. Insomma, in un momento storico dove si combatte la volenza verbale e fisica contro le donne, questo gesto dell’ex calciatore, è apparso poco opportuno.

Ma tornando a Ilary Blasi, che dire?! Un outfit pazzesco che valorizza la meglio lo splendido fisico della conduttrice, che nonostante non sia proprio più una ragazza, turba i sogni di più di un maschietto…e forse anche di qualche femminuccia.

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: un look esplosivo che conquista tutti

Sicuramente i naufraghi non possono che apprezzare la sua conduzione schietta e senza peli sulla lingua. Non ne possono ammirare il look perchè c’è solo un collegamento audio e non video, ma in Italia la moglie di Totti fa incetta di complimenti: i primi di suo marito, Francesco, che su Instagram le dedica molte frasi d’amore e molti complimenti per la sua avvenenza.

Apocalypse Now: l’ingresso trionfale di Ilary Blasi (non linciatemi per prima 🥶)#isola

pic.twitter.com/XHpgKeFxu8 — isola out of context (@oocisola) April 19, 2021

Isola dei Famosi, televoto aperto in positivo: chi vuoi salvare?

Ieri sera, l’eliminato della serata è stata Beatrice Marchetti, la modella ha però deciso di rimanere a Playa Imboscada, la spiaggia che concede ai naufraghi l’ultima possibilità di rimanere in gioco. Al televoto sono finiti: Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile. Chi si salverà?