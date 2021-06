Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla Finale ci informano che Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione volano in Honduras per riabbracciare i rispettivi fidanzati Ignazio Moser e Andrea Cerioli, tra i finalisti di questa quindicesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

Anticipazioni Finale Isola dei Famosi 2021: in Honduras Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione

Cosa accadrà alla finale dell’Isola dei Famosi 2021? Chi sarà incoronato vincitore? Chi riuscirà a superare tutti al televoto? Interrogativi che avranno una risposta nella diretta della Finale che sarà il 7 giugno 2021, in prima serata su canale 5. Stando a quanto anticipa il profilo ufficiale del programma, apprendiamo che le fidanzate di Ignazio Moser e Andrea Cerioli sono partite alla volta dell’Honduras per dare manforte ai loro rispettivi fidanzati.

Anticipazioni Finale isola dei Famosi 2021: il vincitore sarà incoronato in Honduras

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione sono partite qualche giorno fa in gran segreto per approdare a Cayo Paloma. La Finale come vi abbiamo già anticipato non si terrà a Milano come tutte le scorse edizioni ma si terrà in Honduras. Il motivo? Le norme anti covid prevedono che chiunque arrivi dall’estero debba fare una periodo di quarantena non inferiore ai 10 giorni. Quindi far tornare i naufraghi in Italia e attendere quasi due settimane per la Finale del reality sarebbe stato fin troppo macchinoso per cui, l’escamotage trovato è: il vincitore o la vincitrice sarà incoronato dall’altra parte del mondo.

Le due ragazze, dunque, fidanzate di due dei finalisti dell’isola dei Famosi faranno senza nessun dubbio una gradita sorpresa ai naufraghi che sono ormai stremati da 80 giorni di permanenza sull’Isola.

La sorpresa alla finale dell’Isola dei Famosi 2021: arrivano Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione

L’assenza di Cecilia Rodriguez la puntata scorsa, del 31 maggio 2021 non è passata inosservata. Al suo posto per dare manforte ad Ignazio c’era presente in studio Andrea Damante. Dopo mesi di lontananza, le coppie potranno finalmente riabbracciarsi, soprattutto Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione che non si vedono da più tempo rispetto alla coppia di Cecilia e Ignazio, ultimo arrivato nel gioco.

Per Cerioli-Cirrincione, si prospetta un incontro sorprendente: i due si sono salutati sempre a distanza e tra le lacrime. Aldilà del suo carattere permaloso e incazzoso, Cerioli è un cucciolone.

Isola dei Famosi 2021: chi si contende la vittoria?

A contendersi il titolo insieme a Ignazio Moser e Andrea Cerioli ci sono altri quattro concorrenti.

Valentina Persia,

Beatrice Marchetti,

Awed

Matteo Diamante.

Gli ultimi due, Awed e Matteo Diamante sono al televoto che si chiuderà lunedì 7 giugno 2021 e uno di loro dovrà dire addio alla finale. Chi la spunterà?