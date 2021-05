È prevista per lunedì 7 giugno 2021, in prima serata su Canale 5 la finale dell’Isola dei Famosi 2021. Il reality condotto da Ilary Blasi giunge al termine dopo una faticosa avventura che ha visto molti naufraghi ritirarsi. Tante le novità per quest’ultima puntata, c’è il cambio di location per la proclamazione del vincitore del reality più estremo della televisione italiana. Di seguito le anticipazioni relative alla finalissima dell’Isola dei Famosi 2021.

Anticipazioni finale Isola dei Famosi 2021: la nuova location

L’evento della finale sarà come al solito imperdibile, anche perché per l’edizione targata Ilary Blasi, per esigenze di protocollo Covid, la produzione ha optato per una finale in “terra straniera”. Secondo le ultime voci diffuse da Blogo e che SuperGuidaTV è in grado di confermare, per la prima volta da quando esiste l’Isola dei Famosi, la proclamazione del vincitore avrà luogo direttamente in Honduras.

Nelle passate edizioni la proclamazione del vincitore o della vincitrice è avvenuta sempre a Milano dove ha sede lo studio del programma. Il protocollo Covid prevede un periodo di quarantena per tutte le persone che arrivano da posti come l’Honduras. Questo avrebbe fatto slittare la finale di qualche settimana. Quindi ecco perché entra in gioco l’opzione di una finale direttamente da Cayo Cochinos.

I naufraghi ancora in gara

Ancora 12 naufraghi in gara a contendersi la vittoria alla finale dell’Isola dei famosi 2021. 12 concorrenti agguerritissimi di cui 3 al televoto, e 2 su Playa Imboscatissima. Gli altri invece continuano il loro percorso in attesa della prossima puntata che sarà caratterizzata come sempre da prove durissime, nomination e colpi di scena.

NAUFRAGHI: Andrea Cerioli, Angela Melillo, Awed, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Myrea Stabile e Valentina Persia.

AL TELEVOTO: Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò

PLAYA IMBOSCADISSIMA: Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.

In attesa della finale di lunedì 7 giugno 2021 non ci resta che attendere le prossime puntate per conoscere il destino dei naufraghi, che puntata dopo puntata dovranno lasciare le spiagge dell’Honduras. A decidere le loro sorti come sempre il voto dei telespettatori da casa.

