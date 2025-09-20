La sospensione della serie tv turca Io sono Farah aveva lasciato l’amaro in bocca a centinaia di fans. Dopo aver annunciato la sospensione della soap per la settimana di Ferragosto, dai vertici Mediaset era giunta la notizia che l’amata dizi turca era stata eliminata dalla programmazione di Canale 5. Oggi però, è arrivata una splendida notizia: tutte le puntate di Io sono Farah sono ora disponibili sul canale Dreamers & Love, il canale esclusivo della piattaforma Mediaset Infinity.

Io sono Farah disponibile su Mediaset Infinity

Avevamo lasciato la nostra amata protagonista Farah prima di Ferragosto, pensando che si trattasse di una pausa temporanea, ma i nuovi episodi della soap turca interpretata da Demet Özdemir non sono più tornati sui nostri teleschermi

Oggi, 16 settembre, è apparsa sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity la sezione che informa i tantissimi fans del serial turco che è possibile vedere tutti gli episodi (anche quelli inediti). Registrandosi alla piattaforma gratuita disponibile da desktop, tablet e smartphone, è possibile vedere i primi episodi.

io sono Farah su Dreamers & Love

Come fare per vedere la serie completa di Io sono Farah? Dopo essersi registrati gratuitamente alla piattaforma Mediaset Infinity, è possibile scegliere di abbonarsi al channel Dreamers & Love, disponibile a 4,99 € al mese (con 7 giorni di prova gratuita).

Su Dreamers & Love, il channel dedicato alle storie d’amore e alle dizi turche, sono disponibili tutti gli episodi sono in esclusiva.

In questo modo si potrà seguire tutta la storia di Farah in streaming, senza interruzioni pubblicitarie e on demand.

Io sono Farah, la trama completa

La serie narra le vicende di Farah, una giovane donna delle pulizie la cui esistenza viene stravolta in una sola notte. Testimone di un omicidio, Farah si ritrova costretta a ripulire la scena del crimine, divenendo così, suo malgrado, complice del temuto gangster Tahir Lekesiz. Tra i due protagonisti si sviluppa un legame intenso e carico di tensione, che fonde suspense, emozioni e improvvisi colpi di scena.

Regina indiscussa della storia è Demet Özdemir, attrice amatissima dal pubblico italiano grazie ai suoi ruoli in “Daydreamer – Le ali del sogno” e “My Home My Destiny”. Al suo fianco, Engin Akyürek, volto tra i più apprezzati della televisione turca, dà vita a una performance indimenticabile.

Dopo la pausa estiva ad agosto 2025, dal 16 settembre sarà possibile riscoprire gratuitamente i primi episodi e proseguire con tutti gli episodi disponibili in esclusiva su Dreamers & Love. Un’occasione imperdibile per lasciarsi avvolgere ancora una volta o per scoprire da zero una delle serie turche più amate degli ultimi anni.