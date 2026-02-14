Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 16 al 20 febbraio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. Torna anche l’appuntamento serale venerdì 20 febbraio con episodi extra in prime time. Cosa accadrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme.
Io sono Farah, trame settimanali
Tutto è pronto per il matrimonio tra Farah e Behnam, ma proprio mentre Mahmud è in procinto di celebrare le nozze, l’intervento di Rahsan blocca tutto. Quest’ultimo interviene chiedendo un periodo di riflessione,e facendo presente che – solo poche settimane prima – la futura sposa era stata rapita da Tahir.
Mahmud a quel punto decide di interrompere la cerimonia e impone alla coppia una temporanea separazione. Questo inconveniente fa infuriare Behnam.
I sospetti di Mahmud nei prossimi episodi del serial turco
Dopo quanto accaduto, Mahmud inizia a sospettare che Farah possa essere complice di Tahir e che stia cercando un modo per aprire la cassaforte e impossessarsi del contenuto. Spinti da questo sospetto, lui e Behnam decidono di fare una contromossa: quest’ultimo le lascerà maggiore libertà e insieme osserveranno i suoi movimenti.
Nel frattempo Tahir viene tenuto in ostaggio in Iran, e rischia di essere tiorturato da un uomo mandato là da Behnam.
Io sono Farah news
Mehmet si presenta nella casa che Bade condivide con sua zia, sconvolto e ubriaco. L’uomo non riesce a rintracciare Tahir e spera che Perihan o Vera possano dargli notizie su Orhan. Raccomanda a Bade di non rivelare a nessuno che si è ricordato di avere un fratello, ma lei ne ha già parlato con Perihan e Vera.
Intanto Tahir riesce a fuggire dal luogo in cui era tenuto prigioniero in Iran, e porta con sé anche il bambino che era tenuto in ostaggio. Farah minaccia Rahsan, dicendogli che – qualora non riescano a scoprire dove sia detenuto Tahir – farà arrivare a Behnam il video compromettente che la ritrae insieme a Akbar. Quest’ultimo, allarmato, chiede spiegazioni a Mahmud, che però prende tempo.
Io sono Farah, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?
Farah è libera di uscire, e ne approfitta per contattare Gonul e Bade: i tre progettano di impossessarsi del video che le incastra per la morte di Ali Galip.
Mehmet è stato sospeso dal servizio, ma decide di mettersi sulle tracce di Orhan da solo. L’uomo è convinto che – una volta trovato – lui possa fornirgli il nome dell’infiltrato nella polizia.
Ilyas intanto, su ordine di Behnam, si mette in contatto con l’hacker ingaggiato da Tahir, per estorcergli informazioni sui suoi piani.
Farah, Bade e Gonul vanno in azienda determinate ad aprire la cassaforte e impossessarsi del video, ma un dettaglio le blocca: la protagonista nota infatti a terra la catenina d’oro di Tahir e capisce così che si tratta di una trappola.
Vera e Perihan si ritrovano davanti alla casa in cui dovrebbe nascondersi Orhan: all’interno però non c’è nessuno. Le due notano alcune tracce di sangue a terra. Poco dopo giunge anche Mehmet, che ha seguito Perihan, e si impossessa del cellulare di Orhan.