Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 16 al 20 febbraio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. Torna anche l’appuntamento serale venerdì 20 febbraio con episodi extra in prime time. Cosa accadrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme.

Io sono Farah, trame settimanali

Tutto è pronto per il matrimonio tra Farah e Behnam, ma proprio mentre Mahmud è in procinto di celebrare le nozze, l’intervento di Rahsan blocca tutto. Quest’ultimo interviene chiedendo un periodo di riflessione,e facendo presente che – solo poche settimane prima – la futura sposa era stata rapita da Tahir.

Mahmud a quel punto decide di interrompere la cerimonia e impone alla coppia una temporanea separazione. Questo inconveniente fa infuriare Behnam.

I sospetti di Mahmud nei prossimi episodi del serial turco

Dopo quanto accaduto, Mahmud inizia a sospettare che Farah possa essere complice di Tahir e che stia cercando un modo per aprire la cassaforte e impossessarsi del contenuto. Spinti da questo sospetto, lui e Behnam decidono di fare una contromossa: quest’ultimo le lascerà maggiore libertà e insieme osserveranno i suoi movimenti.

Nel frattempo Tahir viene tenuto in ostaggio in Iran, e rischia di essere tiorturato da un uomo mandato là da Behnam.

Io sono Farah news

Mehmet si presenta nella casa che Bade condivide con sua zia, sconvolto e ubriaco. L’uomo non riesce a rintracciare Tahir e spera che Perihan o Vera possano dargli notizie su Orhan. Raccomanda a Bade di non rivelare a nessuno che si è ricordato di avere un fratello, ma lei ne ha già parlato con Perihan e Vera.

Intanto Tahir riesce a fuggire dal luogo in cui era tenuto prigioniero in Iran, e porta con sé anche il bambino che era tenuto in ostaggio. Farah minaccia Rahsan, dicendogli che – qualora non riescano a scoprire dove sia detenuto Tahir – farà arrivare a Behnam il video compromettente che la ritrae insieme a Akbar. Quest’ultimo, allarmato, chiede spiegazioni a Mahmud, che però prende tempo.