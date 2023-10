Io, robot è un film di fantascienza con sfumature thriller e d’azione diretto da Alex Proyas nel 2004. Nel ruolo del protagonista troviamo uno degli attori più amati, gettonati e discussi degli ultimi anni, il talentuoso Will Smith. Il film è tratto dall’omonima serie di racconti di fantascienza di Isaac Asimov, lo scrittore russo considerato un maestro del genere.

Tuttavia, nonostante le suddette ed ottime premesse, il giudizio sulla pellicola, almeno per gran parte della critica, non supera la sufficienza. La trama, in effetti, risulta non troppo avvincente, se non soporifera, mentre l’utilizzo degli effetti speciali appare perfino esagerato. Ad ogni modo, in generale, la visione è abbastanza gradevole, specialmente se la tipologia di film piace. Io, robot va in onda Martedì 10 Ottobre su Nove in prima serata: ecco le curiosità da conoscere.

Io, robot: la trama in breve e il cast

Chicago, 2035. Un investigatore pensa che un inventore di robot sia stato assassinato da una delle sue stesse creature, però nessuno gli dà retta…

Oltre a Will Smith, fanno parte del cast anche Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, Chi McBride, Alan Tudyk, James Cromwell, Peter Shinkoda, Emily Tennat, Scott Heindl, David Haysom, Shia LaBeouf e Aaron Douglas.

Le curiosità sul film

Si seguito trovate le curiosità principali sulla pellicola: