Milly Carlucci approda sul web con “Io resto a casa show“, una sfida tra celebrità in attesa della nuova edizione di “Ballando con le stelle”. L’emergenza sanitaria da Coronavirus, infatti, ha visto la conduttrice rimandare la nuova edizione dello show campione d’ascolti di Raiuno. In attesa di scoprire come e quando sarà possibile tornare in video, la Carlucci ha pensato bene di lanciare un nuovo progetto con la complicità di grandi nomi dello spettacolo italiano. Ecco di cosa si tratta.

Io resto a casa show, Milly Carlucci e celebrità si sfidano in rete

Tutto pronto per “Io resto a casa show“, il nuovo “programma” ideato da Milly Carlucci e lanciato in queste ore sui social e sul web. Si tratta di uno spazio, della durata di circa mezz’ora, che il volto storico della Rai ha presentato proprio sulla sua pagina Instagram ufficiale. Uno show pensato per regalare al pubblico italiano un momento di spensieratezza in questi tempi così difficili per via della virus Covid 19. Lo show andrà in onda da martedì 7 aprile 2020 alle 14.00 su Instagram e su YouTube con cadenza bisettimanale: una puntata al martedì e una al venerdì come ha precisato la stessa Milly:

Cari amici, vogliamo passare insieme una mezz’ora scacciapensieri per tirarci su il morale mentre rimaniamo rigorosamente a casa? Un gruppo di celebrità ha accettato il nostro invito, ed ogni martedì e venerdì vi terremo compagnia alle ore 14.00 su Instagram e YouTube con Io resto a casa show.

Io resto a casa show di Milly Carlucci: il format

Milly Carlucci dalla sua pagina Instagram ha anche spiegato al pubblico come funziona “Io resto a casa show“, il nuovo programma ideato per il web. Si tratta di una sfida tra due personaggi famosi pronti, dalle loro case, a mettersi in gioco a distanza in un passo di danza. Il tutto sarà giudicato da un giurato: Fabio Canino. A spiegare meglio il format ci ha pensato Milly Carlucci sul web:

“le celebrità si esibiranno qui, davanti a voi sul web, ogni martedì e venerdì in una serie di sfide semplicissime, che si possono fare davanti allo schermo del computer. Ognuno nella propria stanzetta“.

Non solo, la Carlucci ha anche anticipato i primi nomi dei vip che hanno deciso di partecipare al nuovo show via web: “ad aprire le danze saranno alcuni personaggi della famiglia di Ballando con le stelle: Paolo Belli contro Simone De Pasquale, sotto gli occhi di una severissima giuria che è Fabio Canino“. Infine l’invito della Carlucci a restare a casa: “ricordatevi, rimaniamo a casa, stiamo su di morale e diamo una donazione al dipartimento della Protezione Civile, perché stanno lavorando per noi“.

Ballando con le stelle 2020: quando andrà in onda?

Al momento non c’è alcuna certezza su come e quando la nuova edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda. Una cosa è certa: è tutto pronto come ha precisato la stessa Milly Carlucci durante un’intervista rilasciata a Tv Blog:

Maestri, protagonisti del cast e noi autori abbiamo continuato a lavorare mantenendo in moto la macchina del programma per essere pronti ad andare in onda appena le condizioni lo permetteranno e l’azienda ci darà il via.

La conduttrice, infatti, ha sottolineato che tutti i maestri continuano ad allenarsi e che tutto lo staff è pronto ad andare in onda: “appena l’azienda ci darà l’ok, noi non ci faremo trovare impreparati”.