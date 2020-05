Come vi abbiamo anticipato in un precedente articolo, il pomeriggio di Rai1 cambia faccia: da lunedì 1°giugno ad in trattenere il pubblico dalle ore 14.00, non sarà più Caterina Balivo, ma Pierluigi Diaco. Un cambio di palinsesto per l’ammiraglia di Viale Mazzini che cederà il passo al giornalista Diaco, con il programma “Io e Te”, al posto di “Vieni da me” che va in vacanza.

Da lunedì 1 giugno, Pierluigi Diaco in onda nel primo pomeriggio di Rai1: le novità

Diaco che lo scorso anno ha riscosso un discreto successo tanto che il programma fu proposto anche al sabato sera in una versione notturna. Quest’anno torna al timone del programma pomeridiano su Rai 1, ma con delle novità: non ci saranno più Sandra Milo e Valeria Graci ma nuovi personaggi.

Katia Ricciarelli al fianco di Pierluigi Diaco in Io e te

La novità più importante è che ad affiancare il giornalista alla conduzione ci sarà la cantante lirica Katia Ricciarelli, che per la verità negli anni ha partecipato a vari programmi nel ruolo di opinionista.

La cantante curerà la rubrica della posta, ma sarà una posta dell’anima, come sottolinea Diaco, e non solo la posta del cuore come faceva Sandra Milo lo scorso anno. Inoltre affiancherà il giornalista nella rubrica dedicata agli animali: per circa venti minuti ogni giorno si racconterà tutto su un animale domestico tramite l’album dei ricordi del suo padrone.

Io e Te: ospiti del programma di Pierluigi Diaco

Diaco ha deciso di portate a bordo, non solo la Ricciarelli ma anche Santino Fiorillo, esperto di dive del passato e definito “il custode del gossip che fu”. Santillo era presente anche l’anno precedente ma con un ruolo più marginale.

Gli ospiti che saranno presenti la prima settimana sono tutti nomi eccellenti e tutti personaggi amatissimi dal pubblico. A parte quello della primissima puntata che è top secret, gli altri ospiti sono: Renzo Arbore, Al Bano, Nancy Brilli e Maurizio Costanzo. Si tratta di ospiti di tutto rispetto e il giornalista li intervisterà con i suoi modi diretti e garbati, mai fuori luogo. Ricordiamo che ad esempio l’anno precedente furono ospiti di Diaco, Mara Venier, Pippo Baudo e moltissimi altri nomi illustri.

L’intervista di Diaco è naturalmente lo spazio cruciale del format a cui seguono le altre rubriche, da quella per gli animali a quella per le storie d’amore delle coppie over 70 che stanno insieme da sempre.